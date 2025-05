Meloni sente Simion: ora nel Consiglio Ue i Conservatori possono superare i Socialisti

Ascolta ora 00:00 00:00

da Roma

Il fatto che Giorgia Meloni abbia scelto di non commentare pubblicamente il primo turno delle elezioni presidenziali in Romania non significa che non guardi con grande interesse a quanto sta accadendo a Est. Non è un caso che nella notte di domenica Carlo Fidanza abbia seguito lo spoglio proprio a Bucarest, nel quartier generale di George Simion, il candidato sovranista e nazionalista di destra che è arrivato al 41% e che è dato per favorito in vista del ballottaggio del 18 maggio. E con cui Meloni ha avuto un contatto telefonico diretto nelle ultime ore per complimentarsi del risultato ottenuto al primo turno e con l'auspicio di rivedersi al prossimo Consiglio Ue del 26 giugno.

Già, perché se Simion dovesse farcela, cambierebbero gli equilibri di una delle istituzioni più importanti dell'Unione europea, quella dove siedono i capi di Stato e di governo dei Ventisette. Con i Conservatori e riformisti di Ecr che arriverebbero a quattro esponenti (Meloni, il ceco Petr Fiala, il belga Bart De Wever e, appunto, il romeno Simion) contro i soli tre dei Socialisti di S&D (lo spagnolo Pedro Sanchez, la danese Mette Frederiksen e il maltese Robert Abela). A dare le carte, ovviamente, sarebbe sempre il Ppe (con undici esponenti, tra cui il tedesco Friedrich Merz appena subentrato al socialista Olaf Scholz). Ma quella di Ecr diventerebbe la seconda rappresentanza dentro il Consiglio europeo, al pari dei liberali di Renew (anche loro in quattro). Non proprio un dettaglio. D'altra parte, Fidanza non è volato a Bucarest solo come capo-delegazione di Fdi a Bruxelles, ma anche nella sua veste di vicepresidente di Ecr. Carica che condivide con la francese Marion Maréchal, ma anche proprio con Simion, visto che da questa legislatura l'Alleanza per l'unione dei rumeni aderisce al gruppo dei Conservatori riformisti.

Insomma, a Palazzo Chigi nelle prossime settimane si guarderà a Est. Non solo alla Romania, ma anche alla Polonia. Dove sempre il 18 maggio si terrà il primo turno delle presidenziali. Secondo i sondaggi è favorito il candidato di Piattaforma civica Rafa Trzaskowski, ma subito dietro c'è Karol Nawrocki, indipendente del Pis, partito che dopo Fratelli d'Italia ha la delegazione più corposa all'interno di Ecr. Simion e Nawrocki, peraltro, hanno diversi punti di contatto. Non solo i loro Paesi sono entrambi confinanti con l'Ucraina, ma tutti e due sono grandi estimatori di Donald Trump.

Dopo la Bild, intanto, nel giro di una settimana un altro importante quotidiano tedesco ha parole di elogio verso Meloni. Die Welt, infatti, pubblica un lungo articolo dal titolo «Come Giorgia Meloni ha smentito i suoi critici» in cui la definisce la «donna forte in Europa». Le sue politiche, si legge sul quotidiano conservatore di Amburgo, «non sono neofasciste». Anzi, la premier «porta avanti le politiche di Mario Draghi».

Secondo Die Welt, Meloni è riuscita a ottenere un «successo diplomatico», posizionandosi come «ponte» tra «democrazie liberali ed illiberali in Europa», tra «l'Ue e gli Usa» (in particolare, «grazie a suo rapporto con Trump e Elon Musk», nella trattativa sui dazi) e anche «tra Europa e Africa». Facendosi forte a Bruxelles di una «tacita alleanza con il Ppe», cosa che le assicura «stretti rapporti con Merz, Ursula von der Leyen e Manfred Weber».