La Meloni smonta la sinistra sul ddl Zan: "Usa i gay come scudi umani"

Il tema del ddl Zan continua a dividere il mondo della politica. Da una parte la sinistra ultras della legge contro l'omotransfobia si è impuntata e conta di ottenere il via libera definitivo al testo senza correzioni; dall'altra il centrodestra - preso atto che al Senato i numeri sono risicatissimi - spinge per una mediazione che possa accontentare tutti, salvaguardando comunque l'inasprimento delle pene per le discriminazioni. Ma evidentemente non basta per lo schieramento rosso e così il provvedimento rischia di essere affossato a Palazzo Madama. Molto scettica sul ddl Zan si è da sempre mostrata Giorgia Meloni, che resta perplessa su alcuni contenuti presenti nel testo attuale. Ha riservato parole durissime contro la sinistra, accusandola di " fare battaglia politica sulla pelle di gay e lesbiche " e di usare " i più fragili come scudi umani per fare altro ".

"No alla propaganda gender nelle scuole"

La presidente di Fratelli d'Italia ha sottolineato la presenza di molti omosessuali " orgogliosi che non sono incappati nelle lobby gay " e che " non amano farsi usare ed essere oggetto di propaganda ". Anche perché il fatto di potare il tema dell'omosessualità all'interno delle scuole elementari, sostiene, non è perfettamente simmetrico con la discriminazione. E infatti ha fatto notare che nelle stesse scuole non è prevista l'educazione sessuale. " Perché siamo sessuofobi? No, perché è un tema complesso e io credo sia meglio venga affidato alle famiglie. Qui non c'è nessuna fobia, solo un punto di vista diverso ", è la sua posizione.

Lo scontro in Senato potrebbe essere rischioso e potrebbe dunque spazzare via il ddl Zan, a meno che la Lega non riesca a portare a casa la mediazione di Ostellari. Comunque la Meloni non è piantata su un "no" ideologico è si è detta pronta a valutare eventuali provvedimenti alternativi: " Vediamo se e come la modificano. Un conto è prevedere aggravanti in caso di discriminazione, ma la legge Zan fa tutt'altro ". Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la legge "anti-Lgbt" del governo ungherese di Orban, ma su questo la numero uno di FdI ha voluto mettere le cose in chiaro: " Con toni che io non userei mai e che possono non piacere, dice una cosa semplice: non si fa propaganda gender nelle scuole, soprattutto se a farla sono associazioni che non sono riconosciute dal sistema formativo ungherese. Da qui a dire che è una legge omofoba ce ne passa ".

