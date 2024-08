L'Onu sospende le azioni umanitarie

Ascolta ora 00:00 00:00

Le operazioni di aiuti umanitari delle Nazioni Unite a Gaza sono state sospese ieri, in seguito al nuovo ordine di Israele di evacuare Deir Al-Balah nella zona centrale della Striscia. «Non siamo in grado di lavorare oggi nelle condizioni in cui ci troviamo», ha affermato un alto funzionario dell'Onu, parlando a condizione di anonimato. «Non ce ne andremo da Gaza perchè la gente ha bisogno di noi lì», ha aggiunto. «Stiamo cercando di bilanciare le esigenze della popolazione con l'esigenza di sicurezza e protezione del personale delle Nazioni Unite», ha aggiunto. Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas a ottobre, l'Onu ha dovuto a volte «ritardare o mettere in pausa» le sue operazioni, «ma mai fino al punto di annunciare concretamente che non può più fare nulla», come invece sta succedendo ora, ha spiegato ancora il funzionario.

La situazione nella Striscia è drammatica. Le vittime (inclusi i combattenti di Hamas) sarebbero oltre 40mila, secondo fonti del gruppo. Il primo lotto di vaccini antipolio è arrivato nella Striscia dopo che era stato lanciato l'allarme per il primo caso confermato di malattia nell'enclave in 25 anni. Secondo le Nazioni Unite oltre 640mila bambini palestinesi hanno bisogno del vaccino.

La guerra, d'altra parte, nonostante i negoziati, prosegue spietata come sempre. L'Idf ha reso noto di aver demolito un tunnel di 700 metri di Hamas alla periferia di Deir al-Balah a Gaza lungo circa 700 metri. Il tunnel - viene spiegato - è stato localizzato e successivamente demolito dall'unità d'élite di ingegneria da combattimento Yahalom e dal 603esimo battaglione.

In Israele, intanto, il ministro della Sicurezza nazionale, l'esponente di estrema destra

Itamar Ben Gvir, ha scatenato una nuova bufera dichiarando che se potesse costruirebbe una sinagoga nel complesso della moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme, il terzo sito più sacro dell'Islam e simbolo dell'identità palestinese.