"Mi ha sempre chiesto poltrone, ora lasci": Conte gela Giarrusso

Clima di altissima tensione in casa M5s. L’ex iena Dino Giarrusso ha annunciato il suo addio al Movimento, biasimando l’azione del leader Giuseppe Conte e il reale peso pentastellato all’interno del governo Draghi. Non è tardata ad arrivare la replica dell’ex primo ministro: parole nette, tranchant, destinate ad accendere il dibattito tra i grillini.

“Giarrusso va via e annuncia un nuovo movimento, è un elemento di chiarezza” , ha esordito Conte a margine di un convegno alla Sapienza: “Noi subiamo già quotidianamente diffusi attacchi dall’esterno e non abbiamo bisogno di persone che all’interno del Movimento lavorano per danneggiarci” . Un attacco frontale, ma non l’unica stoccata nei confronti dell’europarlamentare.

Conte ha infatti rivelato di aver incontrato Giarrusso diverse volte, in almeno sei-sette occasioni nel suo studio privato, e di aver discusso solo di poltrone: “Mi ha sempre parlato di posizioni, vicepresidenti, delegati territoriali e via discorrendo” . Il giurista ha dunque rimarcato di non aver mai avvertito che ci fosse un dissenso politico: “Vengo a sapere oggi per la prima volta che la ragione del dissenso sarebbe il fatto che non è favorevole al sostegno al governo Draghi” .

Secondo il leader pentastellato, Giarrusso ha finalmente l’occasione di essere coerente, il richiamo è alle sue parole: “Chi lascia il M5S, ha detto in passato, deve lasciare anche l'incarico ottenuto tramite il M5S” . Il politico catanese dovrebbe quindi lasciare la poltrona da europarlamentare: “Lui è europarlamentare e per il Movimento questa posizione è strategica... sia conseguente, lasci anche quell'incarico” .

In grossa difficoltà nei sondaggi, Conte nelle ultime settimane è finito spesso al centro delle polemiche nel mondo pentastellato. Le mosse dell’avvocato hanno fatto storcere il naso a molti parlamentari e attivisti, a partire dal totale appiattimento sul Partito Democratico e dalla scarsa rilevanza all’interno dell’esecutivo. Nuovi grattacapi per Conte, dunque, soprattutto se Giarrusso riuscirà a convincere altri 5 Stelle a salutare.