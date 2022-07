"Nessuna deroga". Ecco la verità dietro la mossa di Conte

Niente deroghe al limite dei due mandati in casa M5S. Una decisione che arriva dopo una lunga serie di riflessioni, ma che non sorprende l'avvocato Lorenzo Borré, attivo da tempo nei ricorsi giuridici contro il Movimento.

"Non mi sorprende, e non tanto perché il tetto dei due mandati sia una regola identitaria, visto che già è stato introdotto il mandato zero, ma in quanto - spiega l'avvocato interpellato dall'Adnkronos - un'ulteriore modifica della clausola non solo si scontrava contro la volontà di Grillo, e non a caso parlo di volontà, ma perché il processo avrebbe comportato infilarsi in un ginepraio giuridico che la metà basta". Il legale, già negli scorsi giorni, aveva spiegato che cambiare le regole in corsa sarebbe stata un'impresa difficile anche perché non ci sono i tempi tecnici per indire un sondaggio online.

Giuseppe Conte, in mattinata, aveva anticipato che entro oggi sarebbe arrivata la decisione definitiva su un tema così spinoso e aveva attaccato Luigi Di Maio per "abiurato a principi e valori" del Movimento. La notizia della conferma al tetto dei due mandati è stata accolta favorevolmente da Roberta Lombardi, assessore alla Transizione ecologica in Regione Lazio ed ex deputata, che ha assicurato tutti coloro che non potranno ricandidarsi: "Le competenze acquisite vanno salvaguardate e troveremo il modo". Tra gli esclusi ci sono volti storici come Roberto Fico, presidente della Camera, Paola Taverna, una dei cinque vicepresidenti di Conte, Vito Crimi, ex reggente del Movimento e gli ex ministri Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede.