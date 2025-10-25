Milano 2, attico ceduto dagli eredi filippini

Casa Vianello resta in famiglia. Il grande attico di Milano 2 già appartenuto a Sandra e Raimondo Vianello è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi, il figlio di Silvio, l'imprenditore fondatore di Mediaset sulle cui reti i due comici lavorarono per quasi trent'anni dopo il loro addio alla Rai, intepretando anche la popolarissima sitcom Casa Vianello dal 1988 al 2007, ciò che ne fa la più longeva della storia della tv italiana.

Ma quella di cui parliamo è l'abitazione vera dei due attori, che vi vissero a partire dagli anni Novanta, quando si trasferirono da Roma. L'appartamento, un attico di circa 300 metri quadrati distribuiti su due livelli con terrazzi, cinque camere, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo e studio, era di proprietà di Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, la coppia di filippini che sono stati i fedeli domestici di Sandra e Raimondo ai quali questi avevano lasciato parte del loro patrimonio dopo la loro morte avvenuta per entrambi nel 2010. Berlusconi ha acquistato l'attico da loro per una cifra di circa 1,45 milioni.

L'operazione immobiliare potrebbe spiegarsi sia con ragioni sentimentali, visto il rapporto di affetto che legava Berlusconi senior alla coppia di attori, sia con motivazioni più pratiche, dal momento che l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset

dispone di un immobile simile confinante. Agli eredi filippini, che anni fa avevano già ceduto una proprietà di lusso in Svizzera, restano a disposizione dell'eredità Vianello-Mondaini ancora alcuni appartamenti a Milano.