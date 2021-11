Milano e il blitz dei ribelli al Duomo blindato: tre arrestati, due denunciati e un agente ferito

La manifestazione No Pass di sabato, la diciassettesima da agosto e la prima del New Deal del Viminale, si è conclusa con momenti di tensione e colluttazioni con le forze dell'ordine, ma senza disagi particolari nè in centro, nè nelle zone toccate dai presidi. Identificate 91 persone, 3 arrestate e al momento 2 denunciate.

La sfida alla direttiva del Viminale e l'assalto al centro cittadino, da parte di un gruppetto di No Pass che al termine dell'evento organizzato dalla Fondazioen di Robert F. Kennedy jr, «Children's health defense» all'Arco della Pace ha cominciato a inneggiare al corteo dirigendosi verso una piazza Duomo «off limits» per disposizione della Prefettura, è fallito. I manifestanti sono riusciti ad arrivare in una piazza Duomo blindata, ma senza avere le forze per imporre le proprie scorribande per la città. La strategia di contenimento della Questura, che ha continuato per ore a isolare i piccoli gruppetti che provavano a infiltrarsi in piazza tra passanti e turisti, ha funzionato.

Così se il primo pomeriggio «è filato liscio» tra le 4mila persone che hanno ascoltato le teorie complottiste del nipote di John Fitgerald Kennedy, verso le 17 gli animi si sono scaldati e un centinaio circa di No pass ha iniziato a marciare spavaldamente verso il Duomo inneggiando alla «Libertà» e al «corteo» perchè «la gente come noi non molla mai». Gruppetti che sono stati isolati e chiusi dai cordoni della polizia. Più animata la situazione in piazza Fontana dove i più facinorosi hanno cercato di sfondare il cordone degli agenti a difesa di piazza Duomo, interdetta alle manifestazioni fino a gennaio.

La Questura ha identificato e riconosciuto 91 persone: di queste 3 sono state arrestate e due denunciate in stato di libertà. Si tratta di un 18enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in piazza Duomo, un 38enne piacentino, con precedenti di polizia, arrestato in piazza Beccaria per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, e un 30enne milanese con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni causate a un funzionario della Digos (dimesso dall'ospedale Niguarda con dieci giorni di prognosi per la lussazione del mignolo della mano sinistra). Altri due milanesi, un 51enne e un 40enne sono stati denunciati rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non preavvisata e porto di un coltellino. Sono al vaglio in Questura le posizioni delle altre persone identificate per l'eventuale deferimento all'autorità giudiziaria.

Tra i provvedimenti della Polizia anche dieci contravvenzioni comminate per occupazione di aree urbane con contestuali Ordini di Allontanamento, due avvisi di avvio procedimento per l'emissione da parte del Questore di un Avviso Orale e di un Foglio di Via Obbligatorio e un'elezione di domicilio per resistenza a pubblico ufficiale.