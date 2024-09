Milano, Parigi e Londra: in mostra nei musei l'arte del (bel) vestire

Ascolta ora 00:00 00:00

L'appuntamento con i mostri sacri della moda arriva da anni sulle passerelle di Milano, Parigi, Londra e New York ma adesso finalmente arrivano le mostre nei musei, primo tra tutti il Louvre che per la prima volta nella sua lunga storia si aprirà al dialogo tra l'arte di vestirsi e l'arte in generale. L'appuntamento è dal prossimo 24 gennaio fino al 21 luglio 2025 con una grande esposizione a cura di Olivier Gabet direttore del dipartimento delle arti decorative del leggendario museo parigino.

Al momento il titolo ufficiale della mostra è ancora top secret ma si sa già che verranno esposti circa 65 abiti e 30 accessori firmati da 40 stilisti diversi tra cui il leggendario Karl Lagerfeld e l'eclettico creatore di moda giapponese Yohji Yamamoto. Questi pezzi saranno affiancati da preziosi oggetti d'arte che vanno dal Medioevo al Secondo Impero francese.

L'obiettivo sarà «comprendere come i musei possano essere importanti per i designer» come dice Gabet citando il lavoro di Jonathan Anderson e le collezioni di Alexander McQueen ispirate a gli arazzi del Rinascimento Italiano. Il gran tour culturale della moda comincia in ogni caso a Milano, dove la Triennale ospiterà dal prossimo novembre fino a marzo 2025 la mostra dedicata a Elio Fiorucci, designer e cool hunter che a gli inizi degli anni Sessanta, ha influenzato con la sua inesauribile creatività il costume e la moda in Italia e nel mondo. Tanto per dare un'idea a New York all'epoca si diceva «Gucci, Pucci e Fiorucci», mentre il marchio Biba si poteva trovare solo a Londra e nella Galleria Passerella di Milano. A pochi passi da qui, a Palazzo Reale, andrà invece in scena da settembre 2025 a gennaio 2026 la mostra dedicata al grande artista catalano Salvador Dali che con il suo approccio visionario si è fatto notare (e ricordare) anche nel mondo del fashion. Dalì e la Moda è il nome dell'exhibition curata da Laura Bartolomé Roviras e Judith Clark che ripercorre la storia del pittore surrealista dal suo ingresso nell'alta società di Parigi degli anni Trenta.

Spostandoci al Design Museum di Londra da settembre ad agosto 2025 si terrà Tomorrow's wardrobe, inaugurata in concomitanza con la London Fashion Week. L'esposizione si concentra sull'industria del tessile e ospita alcuni progetti di designer internazionali incentrati sul potenziale green della fashion industry raccontandone le iniziative sotto un'ottica attenta all'impatto ambientale.

Ma non è finita qui perché ancora a Londra, dal 4 ottobre fino al 9 marzo 2025, arriva l'esposizione Outlaws: fashion renegades of 80s London che avrà luogo al Fashion and Textile Museum e riaccenderà i riflettori sull'atmosfera trasgressiva del culture club londinese Taboo aperto nella prima decade degli anni Ottanta dal designer e artista performativo Leigh Bowery. L'esposizione vedrà alcuni dei suoi pezzi realizzati su misura e provenienti da collezioni private, oltre a fotografie, film e opere d'arte. Si torna a Parigi dove dal 6 novembre e il 6 aprile 2025 la Cité de l'architeture et du patrimoine ospiterà The saga of the Department Store volta a esplorare l'evoluzione e l'impatto internazionale dei grandi magazzini, dalla loro comparsa nel diciannovesimo secolo ai giorni nostri, attraverso un'architettura spettacolare e innovativa.

Un'altra mostra da mettere in lista si terrà oltreoceano, a New York il celebre Fit (Fashion Institute of Technology) porta in scena da febbraio ad aprile del 2025 Fashioning wonder: a cabinet of curiosities. Il percorso espositivo prevede 10 camere in cui oltre 150 indumenti sveleranno le profonde connessioni tra moda e natura in un'atmosfera immersiva.