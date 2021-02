Militanti FdI aggrediti a Torino: "Botte, pugni, calci, colpi di catena in testa..."

Fratelli d'Italia nel mirino. Per le delegazioni locali del partito guidato da Giorgia Meloni non è un periodo semplice a casa delle continue aggressioni subite in diverse città del Paese. L'ultimo episodio, uno dei più gravi degli ultimi mesi, si è verificato a Torino ieri mattina, durante un banchetto pacifico organizzato dalla sezione giovani di Fratelli d'Italia guidata da Enrico Forzese. Ogni settimana, i militanti organizzano i banchetti nei mercati del capoluogo piemontese per concretizzare il lavoro e mostrare la vicinanza alla cittadinanza ma sono continuamente oggetto di attacchi e minacce, che sabato si sono trasformati in una vera aggressione fisica ai danni dei militanti che presenziavano al banchetto del mercato di Barriera Milano, nella periferia nord di Torino.

" Purtroppo, quello che è successo è diventata un po' una prassi a Torino ", ci dice Enrico Forzese che abbiamo raggiunto telefonicamente: " È una continua escalation che va avanti da un anno circa. Si è partiti prima con un pestaggio sotto casa ai danni miei e di un altro ragazzo all'uscita dalla nostra casa. Tre settimane fa hanno circondato il nostro banchetto in un'altra zona della città con le solite minacce, tentativi di rubare il materiale e tentativi di spaccarlo. Due settimane fa hanno letteralmente devastato la nostra macchina durante un giro d'affissioni, inseguendo i nostri ragazzi con cinghie, catene e bucando le ruote a colpi di coltellate. Hanno spaccato tutti i vetri e via dicendo... ".

Una situazione che è esplosa questo sabato, come racconta Forzese: " In Barriera di Milano si sono presentati in 5 al nostro banchetto dove c'erano solo 3 militanti. Li hanno prima circondati, poi hanno cominciato a insultarli, le solite minacce... Hanno chiesto di me e poi hanno proseguito con altri episodi di scherno relativi a situazioni di 10 anni fa. Poi sono passati direttamente ai fatti, cercando di rubare le bandiere. Quando i ragazzi hanno provato a tenersi le bandiere apriti cielo... Botte, pugni, calci, colpi di catena morbida da bici in testa... ". A pubblicare il video dell'aggressione è stato per primo Guido Crosetto e da quelle immagini si individuano due attivisti con le mani insanguinate, evidentemente feriti nell'aggressione: " Sono finiti in ospedale, portati in ambulanza. Hanno rimediato uno 2 punti di sutura alla testa e l'altro un punto solo ma 8 giorni di prognosi entrambi e un grande spavento ".

Un'aggressione in piena regola alla quale Fratelli d'Italia a Torino si è purtroppo abituata, anche se è assurdo dirlo, come dice lo stesso Forzese. C'è stato silenzio da parte delle istituzioni attorno a questo episodio di estrema violenza. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha commentato sotto il post di Guido Crosetto esprimendo la sua solidarietà. " Due degli aggressori pare siano stati individuati ma non ho elementi di certezza, lo abbiamo letto dai giornali ", ha spiegato Enrico Forzese.