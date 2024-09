Perquisiti i Carc: attività criminosa

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le liste di proscrizione del (nuovo) Partito Comunista italiano sui presunti «agenti sionisti» in Italia in cui sono state inserite numerose firme de «Il Giornale» arrivano le prime conseguenze. A Firenze la Digos e la Polizia postale, su decreto della procura, hanno effettuato una serie di perquisizioni tra cui a un simpatizzante della Federazione toscana del Partito dei Carc a cui si contesta l'articolo 604 bis del codice penale, «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa» a causa di «post antisemiti» che avrebbe pubblicato dal 7 ottobre 2023 al 19 maggio 2024. Il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo aveva organizzato a inizio agosto la «Festa della riscossa popolare» che aveva ispirato la realizzazione della lista di proscrizione del (nuovo) PCI e, dopo la denuncia de «Il Giornale», era arrivata la risposta del partito con un comunicato dai toni minacciosi. Sempre con un comunicato il partito ha espresso la scorsa settimana «solidarietà a tutti coloro che sostengono le ragioni della resistenza del popolo palestinese e che vengono colpiti dalla repressione», in particolare nei confronti del «compagno» perquisito dalla polizia. Eppure, secondo la procura, i post scritti dal militante oltre al linguaggio antisemita contenevano messaggi di istigazione alla violenza nei confronti di politici italiani ed europei, medici e giornalisti.

Intanto l'Unione Associazioni Italia Israele (UAII) ha

espresso apprezzamento per l'operazione della polizia e il presidente Celeste Vichi parla di «modalità intimidatorie di comunicazione foriera di minacce e violenze che il nostro Paese ha già conosciuto negli anni di piombo».