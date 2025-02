Le minacce legali della Dell'Olio: l'ultimo scandalo del ras Emiliano

Ascolta ora 00:00 00:00

Cene eleganti, viaggi a Miami, incarichi per gli amici e scandali. Benvenuti a «Emilianoland». Nel «regno» del governatore Pd della Puglia Michele Emiliano, da oltre un ventennio (due volte sindaco e due volte governatore della Puglia) ras indiscusso della sinistra pugliese, funziona così.

L'ultimo caso esplode dopo l'intervista-denuncia di Nancy Dell'Olio, avvocatessa di origini pugliese, ben inserita nei Palazzi romani e londinesi, in passato compagna dell'ex ct della Lazio Sven Goran Eriksson. La donna accusa di essere stata «sedotta» (politicamente) e abbandonata dal presidente Emiliano. Tutto inizia con un pranzo in un lussuoso ristorante barese. Il colpo di scena. «Il bistrot - racconta Dell'Olio - è vuoto, ci siamo solo io e il presidente Emiliano». Si discute di incarichi e ruoli da affidare all'avvocatessa nell'amministrazione regionale pugliese.

Nancy Dell'Olio interpellata dal Giornale rivela: «Quello è stato il primo incontro ma con il presidente ce ne sono stati altri». Il centrodestra, con un pizzico di furbizia, intravede un'affinità con la storia dell'estate: il caso Boccia-Sangiuliano. In realtà nel 2019 l'avvocatessa Dell'Olio incassa un primo incarico (di cui il Giornale è in grado di rivelare i documenti) dall'agenzia regionale Puglia Promozione: 17.500 euro per tre mesi di lavoro. Poi arriva la nomina solo verbale (mai formalizzata) di ambasciatrice pugliese nel mondo.

Più di un anno e mezzo in attesa del contratto che non arriva. «Continuavo a lavorare e a interfacciarmi per la mia attività con dirigenti e ufficio di presidenza» ammette Dell'Olio al Giornale. Ora l'avvocatessa Dell'Olio vuole andare in Procura per denunciare Emiliano. Qual è l'accusa? Promessa non mantenuta. C'è però un altro aspetto che terrorizza i vertici del Pd pugliese: lo scambio di messaggi tra Emiliano e Dell'Olio che potrebbe rivelare notizie scomode e imbarazzanti per la politica pugliese.

Intanto per la giornata di giovedì Fratelli d'Italia ha chiesto l'audizione in Regione proprio dell'avvocatessa Dell'Olio. «Ho dato la mia disponibilità a raccontare tutto», conferma. E pare che il Pd stia facendo di tutto per far saltare l'audizione.

Ritornando a «Emilianoland». I fari sono puntati sull'Agenzia Puglia Promozione, il vero braccio armato del potere della sinistra pugliese.

C'è un altro caso che scuote la giunta pugliese: la trasferta nel dicembre scorso a Miami. La Regione per quel viaggio, durato appena tre giorni, dal 4 al 6 dicembre, ha sborsato 400mila euro. Come sono stati spesi quei soldi, presi dai fondi del Pnrr? Mistero.