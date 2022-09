"Ministero? Io in corsa per la Lombardia". Lite Moratti-Fontana

Letizia Moratti non ha intenzione di mollare sulla candidatura alla presidenza della Regione Lombardia: «Io sono in campo con una rete civica ma aspetto, coerentemente con l'impegno che allora era stato preso, una decisione da parte dell'intera coalizione del centrodestra», ha detto, parlandone su Rai3. E sull'ipotesi di ricoprire l'incarico di ministro della Sanità, l'ex ministro dell'Istruzione ha dichiarato quanto segue: «Non accetterei, naturalmente sarei onorata, ma non accetterei, perché penso di poter dare un valore aggiunto qui, nella mia regione. Credo che questa sia una regione straordinaria con delle potenzialità che potrebbero essere ulteriormente valorizzate». La Moratti ha anche parlato di un passaggio di testimone già stabilito: «Sono stata chiamata dal presidente Fontana in un momento particolarmente difficile per Regione Lombardia, ho accettato per di responsabilità e per amore nei confronti della mia regione, con un impegno parallelo che il presidente mi aveva allora dato di un passaggio di testimone naturale a fine legislatura».

Il vertice del Pirellone ha però replicato: «Il primo dato sorprendente, che merita un'attenta riflessione, è che Letizia Moratti non dichiari di aver votato domenica per il centrodestra. Poi, contrariamente a quanto da lei affermato, non ho mai promesso a nessuno un passaggio di testimone al termine del mio mandato. È una prerogativa dei partiti allora come oggi. Non era né allora né oggi nella mia disponibilità». E ancora: «Come tutti sanno non sono cariche ereditarie. Quindi non è molto chiaro quale spirito di servizio invochi se la condizione era quella di essere nominata vice presidente e anche candidata presidente. Non mi è chiaro dove sia il senso di responsabilità. A questo punto, però, sono io a chiedere un chiarimento netto e definitivo, già dalle prossime ore, a Letizia Moratti». Fabrizio Cecchetti della Lega è stato lapidario: «Avanti con Attilio Fontana e la sua squadra, premiata da oltre il 50% dei voti anche domenica scorsa. Se qualcuno ha cambiato idea o squadra si faccia da parte».