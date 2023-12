Il "mister x" di "Atreju" sarà Elon Musk

Svelato il mister X della festa di «Atreju», il tradizionale raduno del movimento giovanile della destra italiana, in programma quest'anno nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma dal 14 al 17 dicembre. Elon Musk, il patron di «X» e di Tesla, dice sì all'invito giunto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e leader di Fdi. Dopo voci e smentite arriva la conferma. Gli indizi c'erano tutti. L'appuntamento è per sabato 16 dicembre, in tarda mattinata. Sull'orario non c'è ancora una conferma ufficiale.

Nessun dubbio, al contrario, sul nome del giornalista che intervisterà Musk davanti alla platea di Atreju. Sarà Nicola Porro, vicedirettore del Giornale e conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4. E infatti è stato decisivo, negli ultimi giorni, l'intervento di Porro per consentire la partecipazione di Musk alla festa di Fratelli d'Italia. Trattative sul filo di lana. Con un cambio di programma in extremis per incastrare le agende: il vicedirettore del Giornale inizialmente doveva prendere parte al panel sul Green. Poi, dopo l'ok di Musk, è stato rifatto il parterre. Tutto si è concretizzato in poche ore. C'è un precedente: nel giugno scorso fu proprio grazie a Porro che il premier Meloni riuscì a incontrare il patron di Tesla. Durante la visita in Italia, Musk rilasciò un'intervista esclusiva a Porro per Quarta Repubblica.

Riflettori puntati, dunque, sulla giornata di sabato con l'arrivo di mister X tra i gazebo meloniani. Con Musk si sa i colpi di scena fanno parte del copione. Il patron di X e Tesla ha ormai da tempo allargato l'orizzonte dei suoi interessi imprenditoriali in Europa e in Italia. Il 9 dicembre scorso Porro sul Giornale riportava la notizia: «I manager di Musk, accompagnati da Andrea Stroppa, il geniale inviato di Elon nel Bel Paese, hanno fatto i giri dei palazzi romani per capire come e se puntare sull'Italia come piattaforma di sviluppo del loro business nel Vecchio continente. Ci sono stati contatti ad altissimo livello al ministero del Made in Italy (Adolfo Urso), in quello delle Infrastrutture (Matteo Salvini) e a Palazzo Chigi. Adesso la palla è in mano alle istituzioni italiane per cercare di catturare gli investimenti degli americani». E dunque l'Italia e il governo Meloni diventano uno snodo importante per gli interessi dell'imprenditore visionario.

Oltre Musk, è stato definito ormai il programma di Atreju con gli altri big: dai premier di Albania e Gran Bretagna, Edi Rama e Rishi Sunak, alla sfilata di ministri e leader di partito. Spazio al tema giustizia con Matteo Renzi e il ministro Carlo Nordio. I governatori si confronteranno sul tema dell'autonomia regionale. Il gran finale è in programma domenica con Tajani, Salvini e Meloni. Tutto pronto sotto la regia di Donzelli e Fazzolari.