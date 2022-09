Modificare i vecchi tweet? Ci fregherà uno screenshot

Twitter ha twittato che stanno pensando di inserire la possibilità di modificare il testo di un tweet, cattiva notizia, buona notizia? Una cosa è certa: il primo a porre un sondaggio agli utenti sulla possibilità di editing dei tweet è stato Elon Musk, e è probabile ci sia il suo zampino. Influencer e politici che scrivono una cavolata prima di ancora di pensare festeggeranno (quasi tutti), ma bisognerà vedere esattamente cosa significa editare un tweet, e quali tracce resteranno.

Su Facebook, per esempio, questa opzione esiste da sempre, ma gli utenti possono andare a vedere le modifiche. Per un motivo semplice: potrei scrivere un post contro il razzismo, che viene condiviso mettiamo da mille persone, e poi cambiarlo in un post razzista, che resterebbe condiviso da tutti coloro che non si sono accorti del cambiamento (finché qualcuno di Facebook, algoritmo o addetto umano, non se ne accorge, e a seconda dei casi elimina lo status incriminato o blocca l'account dell'utente).

Ma anche se non ci fosse la possibilità di vedere le modifiche, non sarà un salvagente per i twittaroli con un certo seguito, perché la rete è più spietata. Fino a oggi semplicemente un personaggio che l'aveva fatta fuori dal vasino di Twitter (avvisato in genere dagli stessi commentatori) semplicemente lo cancellava, ma veniva ugualmente inchiodato dagli screenshot, la prima cosa che fa un utente scaltro quando si accorge di una boiata.

Puoi far sparire il tweet, ma non lo screenshot del tweet postato (è per questo che su Twitter si vedono sempre screenshot, per togliere al twittatore la possibilità di cancellarlo). Certo, puoi sempre dire che quello screenshot è un fake, creato a arte, ma per esempio nel caso di una querela ricevuta sarà sempre possibile, come per Facebook, chiedere alla società l'originale (sebbene Twitter collabori molto meno con le autorità di Facebook). Editare un tweet non sarà diverso: se Di Maio sbaglia quattro volte un congiuntivo (è successo, svariate volte), anche quando lo modificherà resteranno sotto le centinaia di commenti di chi glielo ha fatto notare. Una cosa è certa: possibilità di modificare o meno i tweet, l'unica cosa che non si potrà modificare sono i cervelli di chi usa un social. Tra l'altro siamo in campagna elettorale, nel frattempo i politici sono sbarcati tutti anche su Tik Tok, social cinese per ragazzini dove si fanno balletti e stupidaggini varie, e già li stanno prendendo in giro. Editate, gente, editate.