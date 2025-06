Il mondo Maga si spacca. E rispuntano i "neo-con". L'establishment del Gop prova a tornare in sella

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è una novità l'esistenza all'interno del Partito Repubblicano di varie anime e correnti di pensiero ma, quanto sta accadendo in questi giorni all'interno della destra americana dopo l'inizio della guerra tra Israele e Iran, è qualcosa di clamoroso. Era dai tempi della discesa in campo di Donald Trump alle primarie del 2016 che non si vedeva una spaccatura pubblica così profonda, con la novità che in passato a scontrarsi erano correnti diverse mentre oggi il dibattito è interno al mondo trumpiano del Make America Great Again. A differenza della rottura tra Donald Trump ed Elon Musk che riguardava solo le loro due figure, quanto sta avvenendo è molto più profondo perché coinvolge il popolo Maga e i suoi ideologi di riferimento. L'emblema di questa situazione sono due episodi che riguardano Tucker Carlson, ex anchorman della Fox e popolarissimo giornalista nel mondo Maga che ha assunto una linea contraria a un intervento americano in Iran arrivando ad accusare Trump di essere "complice nell'atto di guerra" e in balia dei "guerrafondai". Non si è fatta attendere la risposta di Trump che in un post su Truth ha scritto: "Qualcuno spieghi per favore allo strambo Carlson che l'Iran non può dotarsi dell'arma atomica!". Come se non bastasse ieri Carlson ha pubblicato un estratto dell'intervista fatta al senatore repubblicano Ted Cruz per il Tucker Carlson Show da cui emerge un duro scontro tra i due. Carlson chiede a Cruz: "A proposito, quante persone vivono in Iran?" e Cruz risponde: "Non conosco la popolazione".

"Non conosci la popolazione del Paese che vuoi rovesciare?" insiste Carlson. I due poi passano a discutere del "mix etnico" dell'Iran e il giornalista chiede "Qual è la composizione etnica dell'Iran?" e Cruz risponde affermando che il paese è persiano "a prevalenza sciita". A quel punto Carlson lo incalza: "Con quale percentuale?", e la situazione degenera in un vero e proprio litigio con Cruz che esclama: "Non sono l'esperto Tucker Carlson sull'Iran!" e Carlson ribatte: "No, lei è un senatore che chiede di rovesciare il Paese e non sa nulla del Paese!". Si tratta di uno scontro senza precedenti che ha fatto emergere la spaccatura in atto nella destra americana sulla posizione che deve assumere Donald Trump. Nella sua precedente intervista Carlson ha dialogato con Steve Bannon su "come i nemici del presidente stanno lavorando per distruggere il MAGA con la guerra in Iran". In questo contesto si assiste a un ritorno del mondo neocon (che nel 2003 appoggiò la guerra in Iraq di Bush) al punto che sulla rivista The American Conservative è uscito un articolo a firma di Jack Hunter intitolato "I neoconservatori stanno lavorando duramente per cooptare il Maga" secondo cui "i falchi guerrafondai stanno cercando con tutte le loro forze di ingannare i conservatori". C'è poi un'altra corrente del mondo repubblicano che spinge per un intervento in Iran e sono i "teocon", ovvero la destra cristiana con un forte legame con Israele per ragioni teologiche. Non a caso una figura come il pastore evangelico ed ambasciatore degli Stati Uniti in Israele Mike Huckabee ha affermato che "Il presidente è stato scelto da Dio proprio per questo momento", parole condivise da Trump.

Il presidente è consapevole che, qualsiasi decisione assumerà, rischierà di deludere una parte del suo popolo e, proprio per questo, ancora non ha sciolto la riserva su un possibile intervento americano in Iran. Di certo dopo questa guerra il mondo Maga non sarà più lo stesso e la mentalità neocon è molto più radicata nella destra americana di quanto molti immaginassero.