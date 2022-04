Montanari sulla stessa linea di Orsini: così critica il governo italiano

“Mandare armi rischia di farci entrare in guerra”. Tommaso Montanari come Alessandro Orsini. Il noto storico dell'arte, intervistato dall'Adnkronos, ritiene che armare l'Ucraina possa facilitare lo scoppio di un terzo conflitto mondiale.

“Nel film 'Don't Look Up' tutti i governi del mondo negano che sta per arrivare sulla terra un meteorite per evitare il panico. E la gente comincia a crederci solo quando lo vede nel cielo, ma a quel punto è troppo tardi. Per la terza guerra mondiale vale lo stesso”, dice Montanari che invata alla mobilitazione di piazza in nome della pace. Il rettore del'Università per stranieri di Siena si scaglia contro “la strumentalizzazione del passato” che definisce “fuorviante” dal momento che gli Alleati, quando inviarono le armi ai partigiani, erano già in guerra contri i nazisti. Noi, invece, “neppure ci vogliamo entrare perché non è il bene dell'Ucraina e non è il bene del mondo” . Secondo Montanari “è una follia” fare la guerra “da tutti e due i lati, da una parte con le armi e dall'altra con i soldi” . Lo storico non capisce come si possa stare al fianco degli ucraini “e contemporaneamente non essere disposti ad abbassare di 1 grado il riscaldamento”. E ancora: “Dove sono i nostri famosi valori? Noi non vogliamo nessun danno neppure all'economia, mentre loro devono morire?", si chiede Montanari che il prossimo 2 maggio parteciperà a un'iniziativa al Teatro Ghione di Roma promossa da Michele Santoro sul conflitto russo-ucraino.