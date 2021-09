"È la morte della democrazia": caos sulle liste a Napoli

A meno di un mese dalle elezioni amministrative di ottobre è caos sulle liste civiche. Il Tar, infatti, ha respinto i ricorsi presentati dalla Lega e Catello Maresca per l'esclusione delle liste civiche "Catello Maresca", "Catello Maresca sindaco", "Prima Napoli" e del "Movimento quattro zampe". È stato accolto, invece, il ricorso della lista "Alessandra Clemente sindaco", della candidata di sinistra Alessandra Clemente.

Ora, Catello Maresca avrà 4 liste civiche in meno a suo supporto nella corsa a palazzo San Giacomo, a meno che non venga accolto il ricorso presentato al Consiglio di Stato. " Una scandalosa decisione politica che sancisce la morte della democrazia . La forma non può vincere sulla sostanza. Si sta consumando un vero e proprio esproprio della sovranità popolare ", ha commentato duramente il candidato sindaco per il centrodestra a Napoli.

La rabbia e l'amarezza di Catello Maresca sono grandi per quanto sta accadendo a tre settimane dal voto: " Così si mette seriamente a rischio il diritto-dovere di migliaia di cittadini di esprimere il proprio voto. Andremo fino al Consiglio di Stato per far valere le nostre legittime aspirazioni a vivere in un Paese democratico, lo facciamo per i napoletani e per tutelare la nostra squadra di uomini e donne di valore pronti a rimboccarsi le maniche per il futuro di Napoli ". Quindi, il candidato ha precisato che " non rinunceremo ai nostri simboli e a fare campagna elettorale. Su questa storia di esclusione delle nostre liste è necessario fare chiarezza ".

Nelle motivazioni dell'esclusione, il Tar scrive: " Il problema della tardività della presentazione della lista e della mancanza della dichiarazione di collegamento, la mancata presentazione del contrassegno elettorale nella forma di legge è sufficiente a giustificare l'esclusione della lista, sia in quanto essa è espressamente prevista dall'art. 32 del Tuel, sia perché la presentazione del modello di contrassegno della lista deve ritenersi essenziale ".