Morto Angelo Burzi: fondò Fi in Piemonte

È morto Angelo Burzi, ex assessore regionale, che è stato uno dei fondatori di Forza Italia in Piemonte, nel 1993. È morto nella tarda serata del 24 dicembre a Torino a 73 anni. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio. Burzi si sarebbe esploso un colpo di pistola alla testa. Ai carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti, l'arma risulta regolarmente denunciata.

Laureato in ingegneria elettronica eimprenditore, fu eletto per la prima volta in consiglio regionale nel 1995. Venne rieletto nel 2000, nel 2005 e nel 2010. Nel 2012 diede vita al gruppo Progett'Azione. Dal 1997 al 2002 ha ricoperto la carica di assessore al bilancio per la Regione Piemonte e, tra il 1996 e il 1997, è stato presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione.