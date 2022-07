Lutto per "Avanti un altro": morto a 44 anni il 'gladiatore'

Il "gigante buono" se n'è andato. Emanuele Vaccarini, il "gladiatore" di Avanti un altro, è deceduto ieri a 44 anni per alcuni problemi di salute che lo hanno colpito di recente, ma familiari e amici mantengo il massimo riserbo sul tema.

Vaccarini, nato a Roma nel 1977, era figlio di un ex calciatore e, in passato, aveva anche lavorato alle Ferrovie. Esperto di arti marziali, karate, body building, pugilato e scherma medievale, giapponese e vichinga, era diventato anche maestro di Mma. Ultimamente, spopolava su Instagram e TikTok con i suoi video di ricette della cucina tipica romana. Per queste sue caratteristiche fisiche e per le sue capacità atletiche, aveva fatto la comparsa in svariati film, mentre per Avanti un altro era uno dei membri del del Salottino, ossia il gruppo di personaggi da cui il concorrente di turno può scegliere per rispondere a una domanda a tema. Ovviamente, il "gladiatore" Vaccarini poneva ai concorrenti domande sull'Antica Roma, una delle sue passioni. Noi de ilGiornale.it lo intervistammo proprio in quanto membro dell'associazione Gruppo storico romano a cui l'allora sindaco Virginia Raggi voleva negare il patrocinio per sfilare in via dei Fori imperiali in occasione del "Natale di Roma" che si festeggia ogni 21 aprile.. Per lui, la gladiatura era un vero e proprio “stile di vita” perché “ti insegna - ci spiegò - ad esser coraggioso tanto nell’arena quanto nella vita di tutti i giorni”.

Dai colleghi di Avanti un altro sono arrivati subito vari messaggi di cordoglio. Franco Pistoni, interprete dello "iettatore", lo ha ricordato così: "Gigante buono, amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua vita, di sua madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha". Claudia Ruggeri, nota come "Miss Claudia", su Instagram ha scritto: "Sconvolta. Gigante buono riposa in pace". Un pensiero per Emanuele Vaccarini arriva anche da Sonia Bruganelli: "Riposa in pace gigante buono" . Francesco Nozzolino, XXL del programma, ha scritto: "Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini, tutte le risate che mi hai fatto fare, gli scherzi che mi facevi di continuo".

