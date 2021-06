È morto Guglielmo Epifani

L'ex segretario della Cgil, Guglielmo Epifani, è morto all'età di 71 anni. Fu il primo socialista a guidare la Cgil: resse le redini del sindacato dal 2002 al 2010. Poi iniziò l'attività politica, nelle file del Pd, di cui fu segretario per un breve periodo, dal maggio 2013 al 15 dicembre 2013. Lasciò i dem nel 2017 in forte polemica con la politica attuata dal suo successore, Matteo Renzi, specie su alcuni temi, come ad esempio la riforma del mercato del lavoro.

Nato a Roma il 24 marzo 1950, Epifani si laureò in Filosofia con una tesi su Anna Kuliscioff, la compagna di Filippo Turati, una delle donne più importanti del socialismo riformista italiano. Terminati gli studi si iscrisse alla Cgil dove inizò a lavorare. Diresse la casa editrice del sindacato, l'Esi, e nel giro di pochi anni fece carriera nel sindacato, divenendo dirigente nazionale alla fine degli anni Settanta. Nel 1990 entrò a far parte della segreteria confederale e nel 1993 fu nominato segretario generale aggiunto da Bruno Trentin. Militò nel Partito Socialista Italiano (Psi) e, in seguito, nei Democratici di Sinistra. Vice di Sergio Cofferati dal 1994 al 2002, al termine del mandato di quest'ultimo divenne segretario generale della Cgil, il primo esponente socialista a guidarla dai tempi della sua costituzione nel 1944.

Nelle Politiche del 2013 fu eletto alla Camera nelle liste del Pd. In uno dei tanti momenti di crisi dei dem, prese le redini della segreteria del Nazareno come segretario reggente, dopo le dimissioni di Bersani. Guidò il Pd dal maggio al dicembre 2013, quando fu sostituito da Matteo Renzi vincitore delle primarie. I dissidi sempre più forti con il suo successore lo convinsero ad aderire alla scissione con cui nacque la lista Liberi e UGuali, con cui fu rieletto in Parlamento.

Il cordoglio della politica

Guglielmo Epifani, scomparso oggi, "è stato leader sindacale e segretario del Partito democratico", ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. "Voglio esprimere profondo cordoglio e il ricordo di tutti noi democratici per il ruolo fondamentale che ebbe in momenti molto difficili della vita del nostro partito. Abbiamo interrotto il nostro incontro, stavamo discutendo di importanti questioni del lavoro, ci riconvocheremo".

"Sconcerto e dolore per la morte improvvisa di Guglielmo Epifani, compagno di tante battaglie", scrive in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Collega deputato, gentile, serio, equilibrato. Dirigente sindacale che ha speso la sua vita da una parte sola: dalla parte dei lavoratori. Ciao Guglielmo, resterai un esempio per tutti noi".

"A nome mio e dei deputati di Fratelli d'Italia profondo cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani, avversario stimato e preparato", dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Il garbo che lo caratterizzava in Aula, anche nei ragionamenti a noi politicamente più distanti, mancherà all'intera Assemblea. La nostra vicinanza ai suoi cari e le nostre sentite condoglianze ai parlamentari di Leu. Oggi la politica perde uno dei suoi protagonisti più preziosi".

"Ciao Guglielmo, uomo forte, gentile, colto, paziente e intransigente", scrive su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Un dolore per tutti noi, e siamo tanti, che ti abbiamo voluto un grande bene".