La mossa di Forza Italia: "Parlamentari in lista"

Forza Italia mobilita i parlamentari per le prossime elezioni regionali. Dalla festa nazionale di Telese, in provincia di Benevento, il leader azzurro Antonio Tajani cala l'annuncio a sorpresa: "Debora Bergamini è capolista della circoscrizione Lucca alle prossime elezioni regionali in Toscana. Tutte le nostre parlamentari sono candidate, vogliamo dare un segno di forza e di presenza". Il capo degli azzurri lascia intendere che si aspetterà il voto nelle Marche prima di chiudere l'intesa con gli alleati sulle altre regioni al voto: "Credo che dobbiamo sempre individuare i candidati migliori. Sono contrario alla spartizione delle Regioni, a te questo, a te quello, scegliamo i migliori candidati che possano governare bene dopo una vittoria e quindi allargare il consenso del centro destra anche al centro".

Il vicepremier mette sul tavolo alcune modifiche alla struttura di governo dell'Ue: "Io non credo che servano un presidente della Commissione europea e un presidente del Consiglio europeo. Meglio unificare e avere una sola figura eletta direttamente dai cittadini insieme in occasione delle elezioni europee". Nella prima parte dalla giornata da segnalare la proposta di del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che apre all'ipotesi di rivedere il tetto sugli stipendi: "C'è una sentenza del luglio di quest'anno della Corte costituzionale che in modo chiaro dice che il tetto dei 240.000 euro messo quando c'era una situazione di emergenza sui conti pubblici è diventata illegittima, perché era stata concepita come una misura emergenziale, ed è evidente che una misura emergenziale non può durare 7-8 anni. Questo significa che adesso dovremmo ragionare su come interpretare correttamente questa sentenza - ha aggiunto - e stiamo lavorando insieme al ministero dell'Economia e delle finanze per definire una circolare, piuttosto che una norma, piuttosto che un decreto del presidenza del Consiglio dei ministri, dove definiremo come muoversi per dar corso al disposto della sentenza".

Sul piano strettamente politico alla festa di Telese riabbraccia Forza Italia l'ex ministro Claudio Scajola. Mentre tra le new entry Gianfranco Librandi che lancia l'idea di un reddito in Campania per caregiver.

Nota di colore finale: c'è anche Tobia, a Telese Terme, il barboncino acchiappavoti in Puglia, e con la sua bandana tricolore di Forza Italia. Non una bandana qualsiasi, ma quella donata alla sua padrona, Beatrice De Donato, coordinatrice di Azzurro donna in Puglia, dal Cav in persona.