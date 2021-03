Quelle mosse di Di Battista e la spinta verso l'Italexit

“La nuova povertà prospera, ahimè, nella classe media: la classe più colpita degli ultimi 30 anni. Lavoratori perbene diventano 'soggetti non bancabili'. In tutto ciò il 'governo dei migliori' accumula indecorosi ritardi sui ristori". Alessandro Di Battista lancia la sua ultima bordata contro il governo Draghi dal suo profilo Facebook in cui rimarca come a "20 giorni dal giuramento dei Ministri il decreto sugli indennizzi ancora non si vede".

"Strano Paese il nostro. Fanno più notizia i cambi d'abito di Sanremo che i lavoratori che si ammazzano" , chiosa l'ex esponente M5S nella sua ultima invettiva. Ma 'Dibba' sin dalla nascita del nuovo governo non ha mai lesinato critiche sia al premier Mario Draghi sia ai suoi ex compagni del M5S. "Ormai da settimane Dibba sta provando a spingere i fuoriusciti del Movimento verso Italexit di Paragone", rivela a ilGiornale.it una fonte parlamentare grillina. Il contenitore dell'ex senatore 5 stelle sembra effettivamente quello ideale per i più nostalgici grillini rimasti fermi all'antieuropeismo. "Di Battista questo lo sa, e non è rimasto 'orfano del Movimento' a caso: il suo è un disegno preciso, scaturito da tentativi di entrare al governo non andati a buon fine", continua la fonte a taccuini chiusi. "Dibba aveva intavolato una trattativa persino con un interlocutore inimmaginabile per uno come lui (o meglio, come vuole apparire lui: duro e puro). Ma duro e puro de che? È andato a parlare con la Polverini per fare il ministro. Il ministro di un governo che dentro avrebbe avuto anche Forza Italia, dopo tutto quello che ha detto contro Berlusconi e i suoi". La rivelazione choc continua: "Questa trattativa avrebbe portato alla nascita di un Conte ter con dentro i forzisti. Anche se ha sempre urlato ai quattro venti quanto gli fanno schifo".