Movida, notte da incubo: tre feriti, vigili aggrediti

Movida violenta nella capitale. Tre giovani ricoverati in ospedale, uno straniero arrestato. Dopo la bomba carta e il lancio di bottiglie contro i vigili urbani, la settimana scorsa in piazza Santa Caterina della Rota, in Campo Marzio, dopo l'omicidio di Alessandro Cafarotti, 23 anni, accoltellato a morte l'altro sabato da un coetaneo a San Lorenzo, altra notte di follia davanti ai locali romani. Comincia tutto con una rissa in largo degli Osci, quartiere universitario, fra due 15enni. Sono le 21, N.L. viene ferita a un braccio dal collo di una bottiglia usato come una lama. La ragazzina viene soccorsa dai vigili urbani presenti sul posto per i controlli del fine settimana. «Perdeva molto sangue, abbiamo chiamato immediatamente il 118». L'ambulanza la trasporta al vicino policlinico Umberto I dove accorre anche la mamma. In fuga l'aggressore, un coetaneo. Momenti di forte tensione per i «pizzardoni» che cercano, a fatica, di calmare gli animi chiedendo aiuto anche ai carabinieri della stazione locale. Non passa troppo tempo che un altro ragazzo, un 18enne, viene sfregiato al volto dai vetri di una bottiglia di birra. Anche lui viene soccorso e trasportato in ospedale. Dall'altra parte della città, nello stesso momento, i «caschi bianchi» di Trevi devono fronteggiare una guerriglia. Ancora in piazza Santa Caterina della Rota, a Campo de' Fiori, centinaia di giovani si scagliano contro le forze dell'ordine che cercano di contenere gli assembramenti e far rispettare le norme anti Covid. Ai vigili urbani viene lanciato di tutto. Poche centinaia di metri oltre il fiume, a Trastevere, un turista inglese di 24 anni, Adam Ferguson, spacca una bottiglia in testa a un giovane di 25 anni. Il ferito viene soccorso e portato all'ospedale Santo Spirito mentre l'aggressore, sbronzo, viene arrestato. «Ha fatto il diavolo a quattro per non farsi prendere», raccontano gli agenti che l'hanno fermato. Ferguson, accusato di violenza privata aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, sarà processato per direttissima questa mattina. Decine le multe e chiusure a pub e minimarket per la somministrazione di alcolici a minori.