Lega in pressing: "La maternità surrogata reato anche se commesso all'estero"

È pronta la battaglia politica contro la maternità surrogata, ovvero la gravidanza portata avanti da una donna per conto di un'altra persona. A salire sulle barricate è la Lega, che ha fatto sapere di avere nel cassetto una mozione per considerare questa pratica un vero e proprio reato. Un reato che, eventualmente, sarebbe da perseguire anche se commesso all'estero da cittadini italiani. Questo è l'intento del Carroccio, che vuole porre una netta barriera di chiusura alla gestazione per altri.

La mozione della Lega

Su questo fronte Matteo Salvini si è dimostrato molto determinato: il leader della Lega ha fatto sapere che è già pronta una mozione del suo partito per chiedere al governo di impegnarsi nel contrastare questa pratica. " La maternità surrogata è una violenza a danno di donne e bambini ", ha dichiarato il numero uno del Carroccio.

La mozione vuole impegnare il governo a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile volta ad applicare le previsioni dell'articolo 9, comma 2, del codice penale, per dissuadere, contrastare e perseguire il reato di maternità surrogata anche se commesso all'estero da cittadini italiani.

Alle parole di Salvini fanno eco quelle di Simona Baldassarre, eurodeputata e responsabile del dipartimento Famiglia della Lega, secondo cui non è più possibile rimandare la discussione del tema e che ha invitato a intervenire " immediatamente per circoscrivere questo gravissimo reato ". Un'azione necessaria non solo per le madri surrogate che " sono vittime di sfruttamento ", ma anche per tutti quei bambini che vengono considerati come " oggetto di un mercato senza scrupoli ". Nei prossimi giorni la Lega presenterà anche una proposta di legge a iniziativa popolare, " frutto di un lungo e attento lavoro elaborato anche con il contributo di giuristi e associazioni impegnate sul tema ".

La Baldassarre ha ribadito che l'intento del Carroccio è quello di mettere un argine specie dopo la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione n. 9006/2021, depositata il 31 marzo 2021, " che - seppur come effetto non voluto e confermando la illiceità penale dell'utero in affitto e della sua relativa compravendita - permette la trascrizione all'anagrafe di un bambino nato da maternità surrogata riconosciuta in un altro stato ".

Salvini contro l'utero in affitto