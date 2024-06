Muore a 2 anni investita fuori dall'asilo

Era appena uscita dall'asilo nido accompagnata dalla nonna quando un'auto ha investito sia lei, di soli 18 mesi, che l'80enne. La bimba è morta poco dopo in ospedale dove era arrivata ormai in condizioni gravissime. Accade tutto nel pomeriggio di un lunedì qualsiasi nel parcheggio del nido «Little England», comprensorio di Brescia che comprende scuola materna, elementare e media: è il momento dell'uscita dei più piccoli e c'è parecchio via vai di bambini e parenti. La nonna e l'infante stanno camminando quando vengono travolte da un suv in retromarcia, l'impatto è devastante: la piccola viene trovata sull'asfalto dai medici del 118 già in arresto cardiocircolatorio e viene trasportata d'urgenza nel reparto pediatrico degli Spedali Civili. Le sue condizioni sono gravissime, la speranza seppur flebile dei genitori dura circa un'ora. Il cuore della bambina non regge, cessa di vivere poco dopo al pronto soccorso pediatrico. La nonna di 80 anni che l'accompagnava riporta invece traumi alle gambe, alle braccia e all'anca e viene trasportata in codice giallo. La tragica notizia della morte della nipotina la raggiunge quando è ancora sul letto dell'ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, a investire anziana e nipote nello spazio antistante al polo scolastico in viale Caduti del Lavoro è stata un'altra nonna, quella di un bambino

che frequenta la prima elementare. Agli agenti ha riferito - disperata e con le lacrime agli occhi - di non essersi accorta della loro presenza. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Locale di Brescia e della Polizia.