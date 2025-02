Musk fa (forse) tredici: è nato un altro figlio. E oggi lancia "la più intelligente" delle Ia

Ascolta ora 00:00 00:00

Al momento è il numero tredici. Ma non è affatto detto che il conto si chiuda qui. Tra i tanti modi in cui il visionario Elon Musk sta provvedendo a colonizzare il mondo (stasera lancerà «Grok 3», l'ultima versione della «sua» intelligenza artificiale che «Sarà la più intelligente sulla terra»), c'è anche quello di riprodursi. Cinque mesi fa sarebbe nato il tredicesimo figlio del boss del Doge. Lo avrebbe messo al mondo con un'influencer Maga, tale Ashley St. Clair, 26 anni, nota per le frequentazioni di ambienti di estrema destra, che su X, il giorno di San Valentino, ha annunciato il lieto evento. E va bene. Fin qui... Una nascita è sempre una cosa da festeggiare. Peccato che la vicenda assuma toni inquietanti quando si scopre di più circa le circostanze in cui la madre e il neonato d'oro stiano vivendo da cinque mesi a questa parte. La puerpera, il bebè e una nanny sarebbero infatti «relegati» da allora in una gabbia d'oro (protetta da cronisti e curiosi) che ha le sembianze di un appartamento da 15mila dollari al mese vicino a City Hall a Manhattan. Ashley, in effetti, era stata fotografata con il pancione lo scorso novembre a Mar-a-Lago alla festa della vittoria di Donald Trump. L'altro giorno l'annuncio: «Cinque mesi fa ho dato il benvenuto in questo mondo a un nuovo bambino. Il padre è Elon Musk» ha scritto. Aggiungendo anche «non ho parlato prima della nascita per proteggere la privacy e la sicurezza del bambino ma negli ultimi giorni era diventato chiaro che i tabloid intendevano farlo senza tener conto del male che avrebbe provocato», aveva aggiunto la neo-mamma nel lungo post trionfalmente intitolato Alea Iacta Est, «il dato è tratto». Il famosissimo padre, in risposta a una fan che commentava il post, ha reagito sullo stesso social con due emoticon di segno opposto e cioè una faccina che ride e una che piange. Vai a capire... Intanto si è disconnesso (non banale per uno come lui) e non ha risposto alla St.Clair che ha scritto su X: «Ho un figlio da te, rispondimi su X». Ma tutto tace e c'è chi è giura che la signorina in questione tenti di «incastrare» Elon da tempo. Musk ha già avuto almeno dodici figli con tre donne diverse, alcuni grazie all'inseminazione artificiale: la prima moglie Justine Wilson, la cantante canadese Claire Boucher (Grimes) e la dipendente di Neuralink Shivon Zilis. Ma tra che la lista di fidanzate di Musk è lunghissima, tra che la St. Clair ha in passato flirtato con l'uomo più ricco del mondo sulla sua piattaforma X con messaggi a doppio senso, la faccenda è tutt'altro che limpida. Ciò che si sa è che St.

Clair, guida una dei rari Tesla Cybertruck a Manhattan, e che dopo l'annuncio del bebè è riemerso un suo post su X «smettere con la pillola e l'Adderall è stata la cosa migliore per la mia salute mentale» a cui Musk aveva replicato, non a torto a questo punto: «Sicuro».