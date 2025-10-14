"Nasce una nuova era per il Medioriente. Vittoria con le armi, ora è tempo di pace. Grazia per Netanyahu. Israele vivrà sempre"

Pubblichiamo ampi stralci del lungo discorso che Donald Trump ha tenuto ieri alla Knesset, primo presidente straniero ammesso sul podio della Camera israeliana.

IL MEDIORIENTE

"Dopo due terribili anni di guerra, 20 ostaggi coraggiosi tornano alle loro famiglie, altri 28 torneranno per riposare in Israele, il sole sorge su una terra in pace e anche la regione vivrà in pace per tutti. Questa non è sola la fine della guerra, ma la fine di un'era di terrore. Ci riuniamo in un giorno di profonda gioia, di speranza crescente, di fede rinnovata e, soprattutto, un giorno per rendere il nostro più profondo ringraziamento all'Onnipotente Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Dopo tanti anni di guerre incessanti e pericoli senza fine, oggi il cielo è sereno, le armi tacciono, le sirene non suonano più e il sole sorge su una Terra Santa finalmente in pace. È l'alba storica di un nuovo Medioriente, per l'intera regione, ha garantito, inizierà una età dell'oro".

ISRAELE

"Israele ha vinto tutto ciò che si poteva ottenere con la forza delle armi. Ora è il momento di trasformare queste vittorie contro i terroristi sul campo di battaglia nel premio finale: pace e prosperità per l'intero Medioriente".

NETANYAHU

"Abbiamo molte armi, molte le abbiamo date ad Israele, Bibi mi chiedeva armi di cui non avevano neanche sentito parlare. Le ha usate bene e questo ha portato alla pace. È un grande, anche se non è la persona più facile a volte. Ora puoi essere un po' più gentile perché non sei più in guerra, Bibi. Ho un'idea... Presidente Herzog, perché non gli concedi la grazia? Sigari e champagne, a chi importa?".

IL 7 OTTOBRE

"La crudeltà del 7 ottobre ha colpito al cuore l'umanità stessa. Gli Stati Uniti d'America hanno pianto insieme a voi e hanno pianto i propri cittadini che sono stati uccisi in modo così brutale. A tutte le famiglie le cui vite sono state cambiate per sempre dalle atrocità di quel giorno e a tutto il popolo di Israele, sappiate che l'America si unisce a voi in questi due voti eterni: Non dimenticare mai e mai più".

IL FUTURO DEL PAESE

"La storia della ferrea determinazione e del trionfo di Israele dal 7 ottobre dovrebbe essere la prova per il mondo intero che coloro che cercano di distruggere questa nazione sono destinati a un amaro fallimento. Lo Stato di Israele è forte e vivrà e prospererà per sempre e rimarrà sempre un alleato importante".

GAZA

"L'attenzione su Gaza deve concentrarsi interamente sul ripristino dei fondamenti della stabilità, della sicurezza, della dignità e dello sviluppo economico, affinché possano finalmente avere la vita migliore che i loro figli meritano. Ora hanno la loro opportunità di abbandonare la violenza e di essere migliori. Io voglio contribuire, voglio essere partner".

L'IRAN

"Abbiamo sganciato 14 bombe sull'Iran, distruggendo le strutture nucleari. Abbiamo eliminato la nube che gravava su Israele e sul Medioriente. Se non avessimo bombardato non credo che si sarebbe stato questo accordo per Gaza. L'Iran smetta di minacciare i vicini e riconosca Israele. All'Iran dico questo, noi siamo pronti quando volete. Penso che abbiamo una possibilità di raggiungere un accordo di pace. Sarebbe fantastico. Vogliono fare un accordo. So che lo vogliono anche se dicono il contrario. Vogliamo vivere in pace".

IL PACIFISMO TRUMPIANO

"Abbiamo risolto otto guerre in otto mesi. Quando si rivolvono otto guerre in otto mesi significa che non ti piace la guerra. La mia personalità mi dice di fermare le guerre".

LA SQUADRA

"Lasciatemi fare un ringraziamento speciale a qualcuno che ama veramente Israele, lo ama così tanto che mia figlia si è convertita non sapevo che sarebbe successo e Bibi tu sai che questo non era nelle carte per me, lo capisci. Marco Rubio è sempre intelligente, diretto, la gente lo rispetta. Il più grande segretario di Stato della storia.

Un giovane che si è rivelato ancora migliore di quanto pensassimo, Pete Hegseth, a capo del dipartimento della Guerra. Steve Witkoff, è stato scelto da me, io so che era un grande uomo d'affari ma ha anche straordinarie capacità negoziali. È una grande persona, tutti lo amano".