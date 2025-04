Travolta dal treno muore a 17 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Milano Una 17enne è stata travolta e uccisa da un treno alla stazione di Greco Pirelli, a pochi chilometri da Milano Centrale. Non sono per ora chiare le ragioni per cui la ragazzina, di origini filippine, sia finita sui binari con il monopattino. Inevitabile è stata la tragedia, che si è consumata sotto gli occhi dei genitori della vittima.

Dalle prime indagini è emerso che il macchinista ha tentato di frenare, dopo essersi accorto della persona dei binari. Ma non è riuscito a fermare il treno. L'incidente si è verificato venerdì intorno alle 22.15. La ragazzina, che avrebbe compiuto 18 anni a luglio, è stata soccorsa dal 118 in codice rosso. Purtroppo aveva lesioni gravissime ed è morta poco prima dell'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza. A investirla è stato il regionale Trenord 25081 proveniente da Chiasso e diretto a Milano Porta Garibaldi. Le indagini sono affidate alla Polfer, coordinata dal pm di turno Paolo Storari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo quanto fin qui raccolto dagli investigatori, la minorenne che era in compagnia dei genitori e di altri parenti, stava percorrendo la banchina del binario 2 con un monopattino prestato dal cugino. Per motivi ancora non chiari, la 17enne avrebbe superato un'area di cantiere, regolarmente delimitata, e sarebbe finita sui binari. Mentre tentava di risalire sulla banchina, è arrivato il convoglio che non ha potuto evitarla. Il conducente è stato ascoltato dalla Polfer insieme ai parenti della vittima e ad alcuni amici che erano presenti. Il gruppo era proprio in attesa del treno per Porta Garibaldi. Gli inquirenti cercano informazioni utili anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione e sono già stati effettuati i rilievi della polizia scientifica.

Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia, su disposizione del pm, che ieri ha ricevuto una prima relazione della Polfer e aprirà un fascicolo per omicidio colposo. Il monopattino, il caschetto e il cellulare della ragazzina sono stati trovati sui binari. Da verificare se stesse ascoltando musica o fosse al telefono al momento dell'incidente.

CBas