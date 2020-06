La (nera) profezia di Ichino: "In arrivo ondata di licenziamenti"

Non ci sono prospettive rosee all’orizzonte per il mercato del lavoro italiano. Il mondo dell’occupazione tricolore, già in difficoltà, è stato travolto dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica causa pandemia di coronavirus e adesso gli scenari attuali e futuri fanno paura. L’incubo del Covid ha messo in ginocchio il Paese, le aziende, gli imprenditori, i lavoratori e le famiglie, costrette a vivere in un limbo da marzo. Il governo ha promesso aiuti e per quanto concerne il mondo del lavoro ha imposto alle imprese il divieto di licenziare, caldeggiando gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. Che però non sarà e non può essere infinita: dopo l’estate, infatti, scadrà. E sarà allora che, anche secondo Pietro Ichino, si avrà una raffica di licenziamenti.

Intervistato dal direttore di Libero Pietro Senaldi, il noto giuslavorista dice che a settembre – o quando scadrà il divieto di licenziare – sarà "inevitabile" l’ondata di licenziamenti e che "prorogare il blocco, con l'integrazione salariale necessariamente connessa, sarebbe un errore ". Un errore perché – dice l’ex parlamentare del Pd – "in molti casi l'integrazione salariale quasi automatica genera un incentivo perverso all'inerzia o alle attività pagate fuori-busta. Piuttosto, meglio lasciare che cessi il blocco e rafforzare il trattamento di disoccupazione e i servizi per l'impiego" .

Dunque, nel prosieguo della chiacchierata, l’esperto si focalizza proprio sul blocco dei licenziamenti come (non) ricetta per la ripresa economica: "In tempi normali, il divieto è utile solo contro i licenziamenti discriminatori, di rappresaglia, o comunque dettati da motivi illeciti. Al di fuori di questo, può fare solo danni: molto meglio il filtro costituito dall'indennizzo a carico dell'imprenditore. La sicurezza economica e professionale delle persone che vivono del proprio lavoro non si può garantire ingessando i rapporti, ma solo sostenendole efficacemente nella transizione dalla vecchia occupazione alla nuova" .

Ichino, che ha recentemente dato alle stampe "L’intelligenza del lavoro", è uno dei grandi assenti degli Stati Generali annunciati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il professore, quindi, non potrà dare i propri spunti e un proprio contributo al piano che vuole – almeno a parole – rilanciare il Paese. Nell’intervista, comunque, Ichino fa la sua proposta al governo, caldeggiandolo in primis a ridurre sensibilmente le tasse su impresa e lavoro.