"Nessun progresso con i tecnici", "Ma che c'entra!". È scontro Santoro-Augias

Clima rovente a Di Martedì, Michele Santoro e Corrado Augias, protagonisti di un botta e risposta piuttosto vibrante. Tra governi tecnici e l’allarme economia, i due giornalisti hanno dato vita ad uno scambio muscolare, con Giovanni Floris in palese difficoltà nel riportare la calma in studio.

La lite Santoro-Augias

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la discussione sul governo Draghi e più in generale sui governi tecnici degli ultimi anni. Il giudizio di Santoro è piuttosto negativo e ha citato le criticità della sanità in Calabria (commissariata): “Io tutti questi progressi fatti dai governi tecnici negli ultimi 11 anni, non li vedo. Quando una persona va a farsi una Tac, i tempi non sono migliorati. La situazione degli ospedali in Calabria è rimasta tale e quale a quella che era prima. A cosa servono questi governi tecnici?”.

“Ma che c’entra, Santoro! Ma dai, ma dai!” , la replica tranchant di Augias. Il conduttore di Città segrete ha poi stroncato l’esempio del collega: “La Regione Calabria ha la gestione diretta della sua sanità, come le altre diciannove regioni, perché la tiri fuori? Non c’entra niente con il discorso generale” . Netto l’ex volto di Annozero: “Il discorso generale è che la situazione di quelli che stanno sotto non è migliorata, ma è peggiorata. È peggiorata con la pandemia ed è peggiorata con Draghi” .

Tensione a Di Martedì