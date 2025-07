Netanyahu a cena con Trump: attesa su Gaza. Gli islamisti: "Intesa possibile entro giovedì"

Il momento atteso con impazienza è la cena che si è consumata nella notte italiana e i cui piatti forti sono stati Gaza e l'Iran. Donald Trump e Benjamin Netanyahu seduti allo stesso tavolo, con le rispettive mogli, Melania e Sara. Il presidente americano e il premier israeliano sono al terzo incontro da quando Trump è alla Casa Bianca. Ma stavolta non è stata prevista alcuna apparizione pubblica. Perché nel frattempo si sta trattando a Doha, in Qatar, dove sono ripartiti i negoziati indiretti fra Israele e Hamas per la tregua a Gaza, un traguardo che anche stavolta sembra possibile, ma rischia di sfuggire. Prima di concedersi ai giornalisti e all'opinione pubblica, dunque, meglio aspettare notizie rilevanti. Trump è convinto che ci siano "buone possibilità" che l'intesa arrivi in settimana. Porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi è la sua "massima priorità", ribadisce la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitti, mentre annuncia che l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, sarà in Qatar nei prossimi giorni. Un segnale importante. Il capo della Casa Bianca sta facendo di tutto perché la tregua si materializzi. In Qatar si va avanti con le trattative e secondo una fonte degli islamisti al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, edito a Londra, il round di negoziati indiretti in corso a Doha "viene condotto con maggiore serietà" rispetto ai cicli di colloqui precedenti e un accordo potrebbe arrivare entro giovedì.

Prima della cena, Netanyahu ha incontrato sia l'inviato speciale di Trump per il Medioriente, Steve Witkoff, che il segretario di Stato americano Mark Rubio. Il capo del governo israeliano ha ricevuto poche ore prima un report sullo stato di salute degli ostaggi ancora in vita a Gaza, anche per decidere quali casi siano i casi più urgenti in vista della liberazione di 10 rapiti nei 60 giorni di tregua su cui si sta negoziando. Una fonte di Hamas ha ammesso nel frattempo che il gruppo ha perso il controllo dell'80% della Striscia. Ma anche questo non è bastato finora a riportare a casa i 50 ostaggi. Nella Striscia la guerra continua dura, come e più di prima. Di nuovo ieri il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore ha superato quota cento e ha portato il totale dei morti da inizio conflitto sopra i 57mila. Il ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato di aver dato mandato all'esercito per la messa a punto di un piano che prevede la creazione di una nuova "città umanitaria" nel Sud della Striscia, sulle rovine di Rafah, per ospitare 600mila palestinesi attualmente concentrati nell'area costiera di Mawasi, dove si sono rifugiati dopo essere stati sfollati da altre zone della Striscia. L'accesso alla nuova area sarà condizionato da controlli di sicurezza per impedire l'ingresso di membri di Hamas.

La galassia filo-iraniana continua a essere nel mirino di Israele, anche fuori Gaza. I raid degli islamisti Houthi, cominciati nello Yemen nella notte fra domenica e lunedì, sono proseguiti ieri, dopo la risposta dei ribelli yemeniti, che sostengono di aver affondato nel Mar Rosso la nave cargo "Magic Seas" battente bandiera liberiana e di proprietà greca.

Nel frattempo si tratta anche per il disarmo di Hezbollah.

L'inviato speciale americano per Siria e Libano, Thomas Barrack, ha espresso a Beirut "soddisfazione" dopo che il primo ministro libanese Nawaf Salam ha annunciato che il Libano è pronto a perseguire un accordo. Ma il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato che il movimento sciita "non sarà parte della legittimazione dell'occupazione (israeliana) e non accetterà la normalizzazione" delle relazioni con Israele.