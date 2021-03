Zingaretti difende la d'Urso dal Pd: "Io sono qui, altri nei salotti"

Nicola Zingaretti in settimana ha rassegnato le dimissioni come segretario del Partito democratico. Da quel momento ha ridotto al minimo le sue apparizioni pubbliche, se non in vesti istituzionali in qualità di governatore della Regione Lazio. Oggi, però, ha scelto di parlare e l'ha fatto a Live - Non è la d'Urso, il programma che poche settimane fa ha difeso con un tweet empatico che gli è costato molte polemiche. " Hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n'è bisogno! ", scriveva Nicola Zingaretti pubblicamente a Barbara d'Urso nel suo post social, facendo innervosire la base radical chic che mai si sarebbe aspettata un endorsement alla conduttrice di successo più pop della tv italiana.

" Il Pd riparta da Barbara d'Urso ", scrivevano sui social in piena contestazione a Nicola Zingaretti, che ha avuto l'ardire di dire la sua personalissima opinione, dal suo profilo personale, su un programma televisivo. In tanti si sono domandati se ci sarebbero state uguali reazioni nel caso in cui l'endorsement fosse arrivato a un altro programma che, facendo un'ipotesi, va in onda su Rai3. Coerente e sicuro della sua linea, in barba a qualunque accusa, Nicola Zingaretti ha scelto proprio Barbara d'Urso per il ritorno televisivo a pochi giorni dal terremoto che ha destabilizzato il Partito democratico. "Penso che tutta la politica deve rinnovarsi. Io faccio politica per passione. Tutta la politica italiana dovrebbe aprirsi ed essere più vicina alle persone. Il Pd dev'essere la forza politica che di più è vicina alla condizione umana in questo momento della vita degli italiani. Ho voluto dare una scossa, quando ho percepito il rischio che il Pd potesse implodere dentro le dinamiche interne. Il mio è stato un atto d'amore", ha detto Nicola Zingaretti.