Legge elettorale, Salvini contro i "centrini". "Avanti col maggioritario"

" Grandi centri, centroni, centrini, centretti... la voglia di proporzionale, di confusione e di mandare la palla in tribuna da parte di qualcuno c'è ". Matteo Salvini alza la guardia, rilancia la battaglia contro il proporzionale e rinsalda l'asse sul maggioritario con gli alleati di Forza Italia e di Fratelli d'Italia.

La legge elettorale, con le elezioni ogni giorno più vicine, è un tema bollente. Per questo il leader del Carroccio ne ha discusso nei summit dei giorni scorsi con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Salvini vuole essere certo di presentarsi all'appuntamento con le urne con l'alleanza di centrodestra compatta e unita. Resta da sciogliere, però, il nodo della legge elettorale. Perché, ripete Salvini, " con il proporzionale l'unica certezza che avrei io è che il Pd governerebbe a vita ". Per questo spinge sul maggioritario: " Il proporzionale significherebbe palude e ritorno non al pentapartito ma a chissà che cosa. Significa che chiunque vinca, nessuno vince. Il maggioritario, invece, soprattutto ti garantisce il legame tra il parlamentare e chi lo ha eletto e il contatto diretto è fondamentale ". E, soprattutto, garantisce che a urne appena chiuse ci sia un vincitore incaricato di governare e uno sconfitto che si deve preparare all'opposizione.