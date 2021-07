Non basta un decreto per ripartire. Giorgetti svela la rotta del governo

dal nostro inviato a Bari

Se esistesse un dpcm in grado di rivitalizzare ad un Paese, tipo scarica di adrenalina, nessuno esiterebbe a firmarlo. E nel Paese in cui un partito s’era convinto di aver abolito la povertà, magari c’è pure qualcuno che ci ha fatto un pensierino. Invece per ridare slancio al sistema Italia serve altro. Servono “un sogno e un progetto”, dice Nicola Porro, che su questi presupposti ha ideato la festa del sito nicolaporro.it, intitolata “La Ripartenza”. Ed eccolo il sogno: che politica e istituzioni si occupino meno degli affari, cioè del mercato, e molto più dei loro compiti naturali.

Di questo, e di quali strumenti la politica dovrà mettere in campo per rilanciare l’economia, parlano Porro, Alessandro Sallusti e Giancarlo Giorgetti nel meraviglioso scenario del teatro Petruzzelli di Bari. In diretta su ilGiornale.it, media partner del progetto, il ministro dello Sviluppo Economico indica la rotta intrapresa dal governo Draghi. Sullo sfondo il Recovery Plan, l’enorme debito targato Ue che l’Italia si accinge a spendere.