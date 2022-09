"Non è capace...". Da Santoro ancora odio sulla Meloni

Continua l’assalto a Giorgia Meloni, ora è il turno di Michele Santoro. Ospite di Piazzapulita, il giornalista ha sfoderato l'ennesimo attacco (preventivo e del tutto campato per aria) nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. Dalla presunta inadeguatezza all’immarcescibile allarme fascismo, non manca nulla: ha sfoderato tutto il repertorio d'odio della sinistra inviperita dalla sconfitta alle elezioni politiche. Se fino a due settimane fa il problema era la “visione estremamente fragile e debole” , oggi bisogna tener conto anche delle presunte ingerenze straniere. Insomma, il solito cliché dei media progressisti che, subito dopo la vittoria del centrodestra, si sono messi a gettare fango a destra e a manca.

Santoro attacca la Meloni

Nel corso del dialogo con Formigli, Santoro non ha utilizzato troppi giri di parole. È subito passato ad affondare (gratuitamente) il colpo. L'occasione è il dibattito sulla politica estera. E, nonostante il governo non sia stato ancora formato né si conoscano i nomi dei ministri che lo comporranno, il tele-tribuno si è messo a gettare fiele contro la Meloni in modo del tutto immotivato. “Sui giornali, come Repubblica e Corriere della Sera, si scrive che la Meloni sta già subendo l’ingerenza degli Stati Uniti nella formazione del governo italiano - ha spiegato - in questo momento la Meloni ha il problema di non mettere nel suo governo dei profili che possano essere sgraditi agli Stati Uniti, alla faccia del sovranismo” . Poi, nella filippica di Santoro, non poteva mancare la stroncatura per la posizione atlantista della leader di Fratelli d’Italia: “Io penso che la Meloni non abbia la capacità di fare la presidente del Consiglio. Mi dispiace, è quello che penso” .

“Destra ha grumi di fascismo”

Con Santoro ogni scusa è buona per attaccare il centrodestra. Soprattutto quando il salotto è quello di Piazzapulita. Come “tradizione” della casa, non poteva mancare l’immarcescibile attacco sul fascismo: “Questa è una destra che ha dei grumi di fascismo al suo interno, questo non si può negare. Tuttavia, mi preoccupa molto di più che si sta allargando quella faglia che separa i grandi centri urbani dalle periferie del nostro Paese e l’area delle persone, me inclusa, che pensano di non avere nessuna rappresentanza” .