"Bugiardo, ignorante". La Fornero non si tiene e insulta Salvini

Salvini? " Non conosce il valore dell'educazione e della cultura ". Da una parte accusano il leader della Lega di utilizzare toni acrimoniosi, dall'altra gli replicano con offensiva ostilità. Niente male come contraddizione. Ai toni accesi da campagna elettorale ha ceduto anche Elsa Fornero, che stamani in tv si è scagliata contro il segretario federale del Carroccio sul tema delle pensioni. " Salvini dice ogni giorno bugie e purtroppo ci sono persone che ci credono e applaudono ", ha attaccato l'ex ministra del governo Monti, che nei giorni scorsi aveva fatto indignare l'esponente leghista con alcune sue affermazioni.

" Gli anziani devono lavorare un po' di più. Chi lavora ed è in buona salute, perché non dovrebbe lavorare qualche anno in più? ", aveva infatti affermato la professoressa in un'intervista a Rete4. Dal palco di un comizio, il leader della Lega aveva replicato ribadendo la volontà di superare la legge Fornero con Quota 41 (ovvero il pensionamento con 41 anni di contributi). Poi aveva aggiunto: " La signora Fornero dovrebbe solo vergognarsi e stare zitta... Probabilmente parla così perché non ha mai lavorato nella sua vita ". Ebbene, la querelle a distanza si è trascinata sino a stamani, quando su La7 l'ex ministra del lavoro si è scatenata contro l'avversario politico.

Prima di addentrarsi nella difesa delle proprie ragioni, l'economista è andata allo scontro frontale con Salvini. Così, nei confronti di quest'ultimo è scattato un attacco personale. " È evidente che non considera l'insegnamento e la ricerca un lavoro. Non conosce il valore dell'educazione, il valore sociale della cultura. Lo dimostra in maniera papale ogni volta che parla. Quella è stata la mia attività lavorativa per più di quarant'anni ", ha lamentato con tono infastidito, accusando il leader leghista di dire bugie e rivendicando di possedere un curriculum " di una lunga attività lavorativa " come docente.

Di seguito, l'ulteriore frecciata a chi contesta la sua riforma del lavoro: " Questi slogan sono anche basati su un'ignoranza dei dati di fatto ". Nei giorni scorsi a riportare su un piano molto pratico il confronto era stato proprio Salvini, che prima in tv e poi davanti ai suoi simpatizzanti aveva affermato: " Vorrei che la Fornero non parlasse a me, mi insulta... Ma dovrebbe dire questa filastrocca a una donna che lavora in una casa di riposo da quarant'anni e ha la schiena rotta o a un operaio metalmeccanico ".