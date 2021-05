Bufera su Tajani, lui: "La mia frase estrapolata dal contesto"

" La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste ". Esplode la polemica politica dopo la frase pronunciata da Antonio Tajani, che in realtà voleva evidenziare l'importanza del sostegno alla maternità come uno dei pilastri del Recovery Fund italiano: " Maternità significa anche rispetto della donna e noi dobbiamo tutelare il ruolo della donna nella società permettendole contemporaneamente di essere madre e di realizzarsi nel lavoro ". Ma le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenuto nel corso di una conferenza stampa sulle iniziative del partito in vista della Festa della mamma, hanno creato un polverone con tanto di accuse e duri attacchi.

L'attacco di Pd e M5S

Tra le prime reazioni si registra quella del Partito democratico, che per bocca di Filippo Sensi ha preso posizione: " Leggo che Forza Italia dice che senza figli la famiglia non esiste. Ma come si fa? Dico io, come? ". Gli ha fatto eco Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione in quota Movimento 5 Stelle: " Ma veramente? No figli = no famiglia. Quindi una coppia che non può o non vuole avere figli non è una famiglia? Ma Forza Italia è questa roba qua? Iper reazionaria e tradizionalista? C'è qualcuno che prende le distanze? ".

"La mamma dei retrogradi..."

Sulla vicenda si è espressa anche Valdimir Luxuria, che all'Adnkronos ha così commentato la frase pronunciata da Tajani: " Purtroppo la mamma dei retrogradi è sempre incinta. Se affidiamo alle destre le questioni dell'etica, della lotta alla discriminazione e all'omotransfobia stiamo freschi! ". L'ex politica si è appellata alle donne forziste " illuminate " affinché facciano sentire la propria voce: " Questa è la dimostrazione che la misoginia e l'omofobia vanno sempre a braccetto ". Per Alessandro Cecchi Paone le parole dell'esponente azzurro rappresentano un'offesa verso le coppie sterili: " Dovrebbe scusarsi con tutte le coppie etero sterili che ha considerato coppie di serie B o inutili dal punto di vista del benessere della società ".

La replica di Tajani

Non è tardata ad arrivare la precisazione di Tajani, che su Facebook ha tenuto a chiarire la sua posizione in merito: " Mi spiace che alcuni abbiano interpretato in maniera errata una mia frase sulla famiglia, estrapolata da un intervento dedicato alla crisi demografica in Italia ". L'intenzione del coordinatore nazionale di Forza Italia era quella di sottolineare come un adeguato sostegno sia imprescindibile per consentire a molte famiglie di realizzare il desiderio di avere figli: " In assenza di questo sostegno, si limiterebbe il ruolo della famiglia impedendone la possibilità di guardare al futuro ed ai coniugi di lasciare un segno forte del loro amore ".