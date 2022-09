"Non l'ha mai sostenuto", "Fake news". Tra Meloni e Letta è scontro sul Next Generation Eu

Primo confronto pubblico tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, che hanno scelto gli spazi del Corriere della sera Tv per affrontarsi sui temi più caldi e pù attuali della campagna elettorale.

Sanzioni

Il vis-a-vis tra i due è stato scandito da domande alle quali i due leader hanno risposto in base al loro orientamento, con alcune puntualizzazioni-repliche rivolte all'avversario. In merito alle sanzioni contro la Russia, elemento di scontro e di discussione in questa campagna elettorale, che sono state anche al centro di attacchi a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia non ha usato mezze parole per appoggiare il provvedimento: " Nel programma del centrodestra ci sono parole chiare e quelle contano. Letta ci dica perché non ha posto il tema ai suoi alleati circa lo stop dell'invio delle armi. Nel nostro programma non c'è nulla contro le sanzioni ". Enrico Letta le ha fatto eco: " Le sanzioni devono restare, sono l'unico modo per fermare i russi. Ora i russi si stanno ritirando e se penso a quello che hanno detto nei mesi e settimane scorse diversi leader: dare a Putin quello che Putin vuole. No la democrazia e la libertà sono la cosa più importante ".

Duello sul Pnrr