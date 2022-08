La mancata candidatura di Ceccanti agita il Pd. Ma lui: "Non è il momento di fare commenti"

Tra pochi giorni verranno chiuse le liste di presentazione dei partiti e nel Pd si mormora per la possibile assenza dei nomi celebri, tra i quali anche Stefano Ceccanti. I rumors si sono intensificati a ridosso della direzione Pd dedicata al dossier liste e indetta per oggi da Enrico Letta. Stefano Ceccanti per ora accenna alla questione con un inciso che accompagna la sua rassegna stampa ragionata su Twitter, ma non approfondisce la questione e per il momento non solleva la polemica ma, comunque, ci mette un punto per sollevare il tema.

" Troverete in vari articoli della rassegna articoli su di me. Non è questo il momento da parte di mia di fare commenti ", ha osservato il deputato e capogruppo dem in commissione Affari costituzionali. Dalle sue parole emerge una punta di polemica nei confronti della segreteria e poi aggiunge: " Alla conclusione della formazione delle liste avrete mie spiegazioni trasparenti e complete, come è giusto che sia e come sono solito fare ". Il costituzionalista è da sempre uno dei preferiti dall'ala cattolica e la sua presunta esclusione dalle liste agita le acque nelle correnti del Partito democratico più legate agli ambienti cristiani. Tra le numerose reazioni contrarie online c'è anche quella di padre Francesco Occhetta, gesuita e politologo, scrittore di Civiltà Cattolica e docente alla Gregoriana. " Stupisce anche me che le competenze di Stefano Ceccanti non siano riconosciute e valorizzate dal Pd. Si mette a rischio così anche il voto del cattolicesimo democratico e riformista ", afferma padre Occhetta su Twitter.