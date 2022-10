"Non ne azzecca una", "L'ha fatto eleggere". Botta e risposta tra Letta e Bonifazi

A sinistra si dibattono per convincere gli italiani che il centrodestra sia spaccato, anche se i fatti concreti dimostrano altro. Nel frattempo, però, all'opposizione c'è un caos enorme che Enrico Letta e i suoi cercano in ogni modo di nascondere, ma senza riuscirci troppo. Fra pochi giorni si voteranno i vicepresidenti, che in parte andranno alle minoranze, e sono attesi scontri tra Pd, M5s e Terzo polo. La sintesi dello stato sentimentale fra le minoranze l'ha fatta Carlo Calenda: " Questa storia dell'unità delle opposizioni non esiste ".

A parlare di un coordinamento per frenare il centrodestra era stato Letta, fin dal dopo voto. Fra il Pd e il M5s, però, anche per forza d'inerzia, potrebbe esserci una convergenza all'appuntamento sui vicepresidenti. " È chiaro che ove ci fossero tutti gli uffici di presidenza a 5 Stelle, Pd e non a noi chiederemmo il Copasir. La Vigilanza per consuetudine va all'opposizione, ma non è norma scritta ", ha detto Matteo Renzi. Per Matteo Renzi, durante l'elezione di Lorenzo Fontana a Montecitorio si sono esercitati " 15 franchi tiratori, che sono nel Pd ". Secca la replica del segretario Pd, Enrico Letta: " Renzi non ne ha azzeccata una da anni ".