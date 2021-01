Non solo Renzi e Mattarella: ecco chi vorrebbe mettere alla porta Conte

Cosa succede a Palazzo Chigi? Gli scenari che si stanno aprendo sono numerosi, come rivela Marco Antonellis di Affaritaliani.it. Recentemente, Matteo Renzi ha rimbalzato in toto le responsabilità della tenuta del governo su Giuseppe Conte: " Dipende da Conte prima e dal Parlamento poi, non da me. Noi abbiamo messo per iscritto in due documenti le cose che non ci convincono. Sono argomenti di merito, tanti. Se però le nostre idee danno fastidio, andiamo all'opposizione ".

Matteo Renzi stavolta sembrerebbe deciso ad andare fino in fondo, anche se nelle ultime ore pare che ci sia qualche passo indietro da parte del leader di Italia Viva. Il cambio al vertice negli Stati Uniti e l'avvento di Joe Biden hanno dato nuova linfa all'ex premier, che ora si sente più forte. Ma il cambiamento dell'assetto politico negli Stati Uniti potrebbe aver ben più di qualche ripercussione nello scacchiere italiano e Matteo Renzi sembra esserne perfettamente cosciente: " Ha detto che verrà in Parlamento (Conte, ndr) ma se ha scelto di andare a contarsi in Aula accettiamo la sfida ". Giuseppe Conte potrebbe essere diventato una presenza non più gradita e non solo a Matteo Renzi o al Colle.

Tra chi spera in una modifica degli assetti governativi, Marco Antonellis rivela che ci sarebbe anche Walter Veltroni. L'ex sindaco di Roma, filo-americanista per eccellenza, pare stia sperando in un cambio di passo nell'ottica di una sua eventuale salita al Colle. Affaritaliani.it ha raccolto alcune indiscrezioni in merito al Nazareno e sembra che i fili si stiano muovendo anche in questa direzione, in vista del cambio al vertice della massima autorità dello Stato: " Per aspirare a fare il Presidente della Repubblica c'è bisogno anche dei voti del centrodestra. E quindi ora di un altro tipo di Premier, magari di un Mario Draghi ".

Con questo ribaltamento, l'Italia si andrebbe a predisporre per intensificare i rapporti con la nuova America di Biden, che tra poche settimane succederà ufficialmente a Donald Trump alla Casa Bianca. Il punto di riferimento dei dem americani in Italia è Matteo Renzi e le sue manovre potrebbero essere lette in questo senso.