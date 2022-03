"Non sparate a salve...". La vergognosa frase su Salvini

Matteo Salvini ancora una volta vittima di minacce. Secondo quanto riferito da fonti della Lega e dichiarato dallo stesso ex vicepremier, che ha documentato con immagini l'ultimo attacco rivolto nei suoi confronti, il messaggio intimidatorio è comparso sulla saracinesca della sezione della Lega di Cassano Magnago, paese del Varesotto dove fra l'altro è nato Umberto Bossi.

“Non sparate a salve, sparate a Salvini” , si legge sulla saracinesca della sede che ospita la sezione del Carroccio. Il messaggio è scritto in rosso, e riporta la firma 1312, cifra che sta ad indicare ACAB ("All cops are bastards", ossia "Tutti i poliziotti sono bastardi") e la lettera A, simbolo degli anarchici. A denunciare per primo l'accaduto è stato Fabrizio Cecchetti, coordinatore lombardo della Lega e vicecapogruppo del partito alla Camera. Con il fatto di oggi, siamo a quattro attacchi rivolti a sedi leghisti, dopo Como, Melegnano e Voghera.

" Speriamo che queste minacce non vengano prese sotto gamba, non solo dalle forze dell'ordine ma anche dalle altre forze politiche: lo ripeto, qualcuno invita a sparare a Matteo Salvini ", ha dichiarato ad Ansa Fabrizio Cecchetti. "Sono minacce gravi, gravissime" ha aggiunto, garantendo il proprio sostegno a Salvini ed a tutti i militanti e sostenitori della Lega. "Le nostre sezioni sono da sempre un luogo di democrazia, aperte a tutti, ma ormai sono oggetto di violenza politica continua" , ha concluso.