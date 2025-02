Nordcoreani in fuga dal fronte di guerra. "Totalmente inutili"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le truppe nordcoreane si sarebbero ritirate dal Kursk. La notizia, pubblicata dal New York Times, perché «muoiono come mosche, sono totalmente inutili sul campo» viene confermata in Ucraina. Mosca smentisce, ma Oleksandre Kindratenko, portavoce dell'esercito di Kiev, spiega che nelle ultime tre settimane «non abbiamo rilevato alcuna attività o scontro armato con i soldati di Pyongyang. Riteniamo che si siano ritirati a causa delle pesanti perdite subite». A novembre Kim Jong-un aveva inviato nel Kursk circa 10mila uomini. L'impatto con il conflitto è risultato più una sciagura che una risorsa per Mosca. Le truppe, che non conoscono una sola parola di russo, hanno finito per soccombere sotto il fuoco di Kiev (quasi 4mila le perdite), senza contare che sono persino riuscite a colpire i propri alleati per assenza di comunicazione. Le brigate nordcoreane si troverebbero in una base nella confinante regione di Oryol, in attesa di incontrare il generale Lee Young-gil, comandante in capo dell'esercito di Pyongyang, che vedrà anche i vertici dell'esercito russo per stabilire nuove strategie. L'intelligence di Seul fa sapere che parecchie famiglie in Corea del Nord pagano tangenti per ottenere false diagnosi di tubercolosi e proteggere i loro figli dal possibile invio al fronte.

Il conflitto sorride a Mosca che ha rivendicato la conquista di Novovasylivka e Myrnohrad, insediamenti a 15 km da Pokrovsk (Donetsk). Le truppe non starebbero puntando a una battaglia urbana a Pokrovsk, ma ad aggirarla. La linea del fronte è ormai a meno di 10 km dal confine con vista su Dnipro. Gli ucraini si consolano con i droni che hanno colpito una raffineria di petrolio a Volgograd.

Per Kiev, che sta per ricevere nuovi F-16 dai Paesi Bassi, i problemi riguardano persino la tenuta degli apparati burocratici. Se Kyrylo Budanov, capo dell'Intelligence, avrebbe fatto trapelare ai media la notizia di «minacce dell'esistenza dell'Ucraina entro l'estate se non ci saranno negoziati», la funzionaria del ministero della Difesa Maryna Bezrukova è stata licenziata per fuga di informazioni top secret. Il caos è anche energetico: la società Naftogaz ha iniziato a importare gas a causa del livello critico di carburante negli impianti di stoccaggio.

Intanto la nave norvegese Silver Dania, il cui equipaggio è composto da cittadini russi, è stata fermata dalla guardia costiera norvegese su richiesta della Lettonia perché sospettata di aver danneggiato un cavo nel Mar Baltico. La Missione permanente della Russia presso le Nazioni Unite trasferirà all'Ufficio dell'Alto Commissario materiale su presunti stupri nel Kursk perpetrati da soldati di Kiev.