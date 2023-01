Notam, il sistema che avvisa dei pericoli in volo

Si chiama Notam, Notice to Air Missions, ed è il sistema che la Federal Aviation Administration utilizza per inviare allerte sulla sicurezza ai piloti e che ieri, dopo il guasto registrato, ha fatto tremare gli Stati Uniti. Gli avvisi sono fondamentali per la pianificazione dei voli e vengono utilizzati per fornire informazioni, in tempo reale, su eventuali pericoli in volo o a terra: piste chiuse, restrizioni dello spazio aereo, presenza di uccelli in volo, condizioni atmosferiche pericolose e interruzioni del segnale di navigazione. I Notam, che sono stati inventati nel 1947, usano un linguaggio tecnico difficile da comprendere per i non addetti ai lavori. Un documento dell'Enac spiega che i Notam seguono una codifica ottenuta suddividendo il messaggio in gruppi di informazioni organizzate in 3 blocchi principali. Il primo blocco «gruppo serie e data» identifica in maniera univoca il Notam e la macro area di pertinenza. Il secondo blocco «gruppo qualificatore» racchiude in maniera sintetica il contenuto stesso. Il terzo blocco «testo» riporta in maniera esplicita il contenuto del Notam con i dettagli relativi a orari e modalità di attivazione, l'oggetto e altri dettagli. I Notam non riguardano solo i piloti degli aeromobili con equipaggio, infatti al fine di evitare potenziali violazioni al codice della navigazione il pilota di un drone (Uas - aeromobile pilotato in remoto) deve assicurarsi che nella zona in cui intende condurre un'operazione non vi sia un notam ostativo.