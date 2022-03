Nube radioattiva, iodio e controlli: il piano per l'emergenza nucleare

Le notizie che arrivano, o meglio, non arrivano più, dalle centrali nucleari di Chernobyl e Zaporizhzhia, definitivamente conquistate dai russi, allarmano e preoccupano Palazzo Chigi. Per questo motivo è stato stilato un nuovo Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.

A breve sarà esaminato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e poi dalla Protezione civile. Il suo scopo è individuare e disciplinare le misure necessarie " a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati oltre frontiera, ossia impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei ". In estrema sintesi, riporta il Messaggero, le regole sono: ripararsi al chiuso con porte e finestre serrate e sistemi di ventilazione e condizionamento spenti. Senza dimenticare la iodioprofilassi e il controllo della filiera produttiva di verdura e carni. È necessario dire però che il piano era già previsto in un decreto legislativo risalente al 2020 e che secondo le normative dell'Unione Europea questo sarebbe dovuto essere presente in ogni Stato membro da diversi anni e regolarmente aggiornato. Inoltre, è bene sottolineare anche che le centrali nucleari ucraine si trovano tutte oltre la prima soglia di sicurezza che è di 200 chilometri.

Le tre fasi

Tornando, però, alla bozza inviata alle Regioni, il piano di sviluppa in tre fasi. Ognuna diversa a seconda dello scenario che potrebbe venire a crearsi. E soprattutto, a seconda della distanza dell'impianto dal suolo nazionale. La prima fase inizia con il verificarsi dell'esplosione e si conclude quando è accertato che sostanze radioattive sono state rilasciate nell'atmosfera. Questa si caratterizza per il passaggio di una nube radioattiva sul territorio. Qualora questo accada è prevista un'immediata reazione con azioni di contrasto. La seconda fase inizia quando le sostanze radioattive si depositano sul suolo. La terza fase, invece, comincia dopo che è stata individuata l'origine della contaminazione e prevede la bonifica dei territori e la gestione dei materiali non contaminati.

I cittadini

Saranno applicate nei confronti dei cittadini delle azioni di protezione diretta come il riparo al chiuso, il divieto di utilizzo di impianti di ventilazione e la iodioprofilassi nelle prime ore dall'evento. Le misure indirette, invece, vengono attuate durante la seconda fase. Si riferiscono alla limitazione di produzione, commercializzazione e consumo di alimenti di origine vegetale e animale. Sempre come riporta il Messaggero, sono previste poi misure a protezione del patrimonio agricolo e zootecnico, il blocco della circolazione stradale e il monitoraggio continuo della radioattività ambientale e dei beni alimentari.