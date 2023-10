Nuova strage Usa. Biden: "Basta armi facili"

Gli abitanti di Lewiston, la seconda città più grande del Maine considerata tra le più sicure d'America, sono sotto choc. Tappati in casa per sicurezza, su disposizione delle autorità, con le scuole chiuse anche a Portland, la capitale dello stato, mentre l'Fbi dà la caccia all'uomo che mercoledì sera ha ucciso 18 persone e ne ha ferite altre 13 sparando con un fucile da guerra in due locali affollati e in un centro di distribuzione Walmart.

L'autore della strage è Robert Card, 40 anni, ex militare istruttore di armi, tutt'ora affiliato all'esercito nei riservisti. Erano le sette ora locale quando ha aperto il fuoco con la sua arma in un bar-ristorante, lo Schemengees, luogo di ritrovo della gente del posto, e nella sala da bowling Just-In-Time, dove al momento della strage ci sarebbe stata una festa di bambini. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre, a volto scoperto, punta l'arma contro i clienti dei locali e preme il grilletto. «Sembrava uno scherzo di Halloween e invece erano colpi di arma da fuoco», hanno raccontato i testimoni.

Ancora non sono chiari i motivi dell'attacco, ma si sa che la scorsa estate Card era stato ricoverato per problemi mentali, per i quali avrebbe poi perso il lavoro. Ai medici aveva detto di sentire delle voci, ma dopo due settimane in una struttura specializzata era stato dimesso. La polizia del Maine ha pubblicato la sua foto e quella della sua auto, una Subaru Outback bianca con la porta del guidatore aperta, che poi è stata avvistata a Lisbon, cittadina poco distante de Lewiston. Anche qui la cittadinanza è stata invitata a restare a casa, sono stati chiusi uffici municipali e negozi. Lo stesso a Bowdoin, 22 chilometri più in là, dove risiede il ricercato. «Si tratta di un individuo pericoloso, non deve essere avvicinato, se lo avvistate chiamate il 911», è la raccomandazione della polizia del Maine.

La tragedia ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulle armi negli Stati Uniti. Il presidente Biden ha esortato il Congresso ad approvare una messa al bando delle armi: «Ancora una volta la nostra nazione è in lutto per un'altra tragica sparatoria senza senso. Di fronte questa nuova tragedia esorto i repubblicani a fare il loro dovere di proteggere gli americani. Lavorate con noi per approvare una legge che vieti le armi d'assalto e i caricatori a grande capacità, inserisca controlli universali sugli acquirenti di armi, imponga di riporre le armi in luoghi sicuri e metta fine all'immunità per la responsabilità dei fabbricanti di armi».