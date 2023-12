La nuova Superlega con 64 squadre al via. E gratis in streaming

Formula nuova. Con promozioni e retrocessioni. E senza soci permanenti, come invece avrebbe dovuto essere secondo il progetto originale del 2021. Quello da cui poi quasi tutte le società avevano preso le distanze. Ieri invece A22 - società titolare del progetto ha rilanciato l'idea di una nuova Superlega dicendosi, per bocca del suo Ceo Bernd Reichart, «aperta al dialogo con tutti, non vogliamo essere divisivi».

La formula prevede tre competizioni e 64 squadre al via. Il torneo principale sarebbe (sarà?) la Star League, con 16 club al via così come nella Gold: la Blue League, ultimo torneo per importanza, ne avrebbe invece 32 (quattro gironi da 8). Al termine di ogni stagione sono previste promozioni e retrocessioni tra una Lega e l'altra: alla Blue League, per chiarezza, si accederà dai vari campionati nazionali. Il che significherebbe però che esemplificando se il meraviglioso Bologna di quest'anno dovesse arrivare tra le prime quattro, sarebbe ammesso alla Blue e non alla Star League. Quest'ultima verrebbe organizzata in due gironi da otto, con partite di andata e ritorno: a seguire, una fase a eliminazione diretta. Il format sarebbe simile a quello dell'attuale Champions senza un incremento delle partite e senza interferire con il calendario delle nazionali. Nel primo anno i club saranno selezionati in base a un indice con criteri trasparenti e basati sulle prestazioni. Si dovrebbe insomma fare riferimento al merito sportivo, ma magari anche al pedigree delle varie società. Ogni squadra giocherà almeno 14 partite nella propria lega (7 in casa e 7 in trasferta) in un periodo che andrà da settembre ad aprile. Alla fase a eliminazione diretta (dai quarti, insomma), prenderanno parte 16 squadre: le prime 4 di ciascun girone della Star, le prime 4 della Gold e le prime 2 di ciascun girone della Blue. Quarti e semifinali prevedono andata e ritorno, mentre la finale sarà una partita secca in campo neutro. Retrocederanno dalla Star alla Gold le ultime due di ciascun girone, mentre le finaliste della Gold saranno promosse in Star League: stesso meccanismo per l'interscambio tra Gold e Blue. Le 20 peggiori squadre di Blue League, infine, saranno estromesse dalla Superlega e nella stagione successiva cederanno il posto a 20 squadre selezionate in base ai risultati ottenuti nei rispettivi campionati nazionali.

Tutta la Superlega sarebbe infine visibile gratuitamente sulla piattaforma streaming Unify', che si manterrebbe con la pubblicità, con abbonamenti premium, servizi interattivi, sponsor e partnership di distribuzione. Ovvero dalle tv che potranno fare accordi per distribuire il canale sulla loro piattaforma.