Il "nuovo" Calenda ora "imbarca" parlamentari di lungo corso

Prosegue il reclutamento di Carlo Calenda, che afferma di rappresentare il "nuovo" ma non disdegna le adesioni di chi ha già più di qualche legislatura alle spalle.

Azione, in queste ultime ore, ha allargato le fila dei parlamentari aderenti, accogliendo Osvaldo Napoli, ex esponente di Coraggio Italia al quarto mandato, e l'onorevole Daniela Ruffino che di legislatura alle spalle ne ha una sola ma che ha cambiato tre formazioni politiche all'interno della legislatura in corso.

Il "socialismo liberale" di cui Calenda dice di essere artefice, quindi, passa per la votazione in Campidoglio in favore di Virginia Raggi come presidente della commissione dedicata alla prossima Expo capitolina, e quindi per una forma di accordo con il MoVimento 5 Stelle a differenza di quanto viene dichiarato in pubblico, per la candidatura di esponenti che le cronache danno in quota Luigi De Magistris - come nel caso della Città metropolitana di Napoli - ma anche per il passaggio di parlamentari navigati.+

Del resto, Azione è un partito "nuovo" - concetto su cui si spinge molto - e Calenda ed i suoi possono sempre dire di aver bisogno di chi conosce tattiche ed usanze parlamentari.

Intanto Osvaldo Napoli ha commentato il cambio di casacca: "Ho scelto in assoluta libertà e mosso da una profonda convinzione ideale di aderire al partito di Azione e quindi alla componente Azione/Più Europa. Chi mi conosce - ha fatto presente, come ripercorso dall'Adnkronos - sa bene da quanti anni sono impegnato nella battaglia contro il bipolarismo artificiale e inconcludente il cui unico risultato è stata l'affermazione di un bipopulismo pericoloso che in tre anni ha portato l'Italia alla deriva sul piano economico e all'irrilevanza sul piano delle alleanze internazionali". Il passaggio, in realtà, è da una formazione politica associabile al centrodestra ad una che dice di collocarsi al centro ma che, alla fine della fiera, sposa la causa del duopolio Enrico Letta-Giuseppe Conte, come il voto alla Raggi in Campidoglio ha dimostrato.