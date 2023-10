Il nuovo showroom milanese di Alexander Smith

Alexander Smith, celebre brand nel settore delle calzature, ha inaugurato uno showroom nel cuore di Milano. La sala da esposizione è inserita nella cornice di un locale di 250 metri quadrati al civico 3 di via Comelico, a pochi passi da Porta Romana. Ogni dettaglio dello showroom è stato scelto per presentare al meglio le nuove collezioni e l'Alexander Smith di oggi, attenta agli spunti del mercato e a rappresentare al meglio i valori che la contraddistinguono.

L'apertura a Milano significa un nuovo capitolo per l'azienda e il brand manager, Andrea De Poli, ha specificato: «Lo showroom è nato per rappresentare la nostra idea di azienda. Lo spazio è stato sviluppato cercando di unire quei punti che ci ispirano ai fini del prodotto: la pulizia, la geometria, le gradazioni nelle tonalità cromatiche. Tali elementi trasmettono l'idea di continuità nel design per realizzare qualcosa che sia senza tempo».

Nel 2012, la famiglia De Poli, proprietaria dell'azienda, desiderava realizzare uno nuovo tipo di scarpa che abbattesse le barriere tra streetwear e, per questo, è volata a Londra. Qui i De Poli hanno potuto studiare da vicino lo stile inglese della calzatura, più semplice rispetto all'esuberanza dello stile italiano, e ciò ha influenzato il loro approccio al design. Andrea De Poli ha raccontato: «Londra è il punto di origine e dallo stile inglese traiamo ispirazione. Il fil rouge dei nostri articoli è la ricerca del particolare per non sfociare nel lusso eccessivo. Oggigiorno, le sneakers si sposano bene con il concetto di eleganza».

Dallo studio delle calzature britanniche, sono nati nuovi spunti che la famiglia De Poli ha sviluppato in Italia per realizzare un tipo di sneaker che fosse simbolo di un lusso accessibile e adottabile da chiunque in qualsiasi contesto di vita quotidiana.