Le "lezioni" di Obama da Fazio. Così mette nel mirino Trump

" Un vero e proprio evento" , " un sogno che si realizza ". Così Fabio Fazio ha aperto la puntata di Che tempo che fa di questa sera con ospite speciale l'ex Presidente Usa Barack Obama, accolto - in collegamento dagli Usa - nel salotto di Rai3 come una vera superstar. Il 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rilasciato un'intervista esclusiva dialogando con Fabio Fazio della sua nuova autobiografia, Una terra promessa, tradotta in 26 lingue ed edita in Italia da Garzanti. Più che un'intervista, da Fazio è andata in onda una vera e propria celebrazione tout-court del Barack Hussein pensiero e del suo percorso politico alla Casa Bianca. Senza troppe domande scomode, come da previsioni. " Michelle è molto critica, molto dura, è uno dei motivi per cui l'ho sposata , mi spinge sempre a fare megli o" ha sottolineato l'ex Presidente Usa, rispondendo a una domanda del conduttore Rai. " Tutti i leader che si vedono in tv sono degli esseri umani, devono prendere decisioni e fanno degli errori " ha raccontato l'ex Presidente Usa, spiegando i retroscena della sua vita alla Casa Bianca. " Ci si può occupare di politica mantenendo la propria integrità, cercando di fare del bene agli altri. La politica è imperfetta come tutte le cose che fanno gli esseri umani. Spero che questo libro possa fare da guida ai giovani interessati a questa carriera ".

Da Fazio, Barack Obama ha ripetuto un mantra dei democratici americani, ossia quello di controllare e regolarizzare le piattaforme social e contrastare così l'hate speech: " La gente è incerta a causa della globalizzazione, della tecnologia, dei cambiamenti demografici. In questo contesto - ha sottolineato Obama - i demagoghi e i movimenti violenti possono guadagnare terreno . Non dobbiamo demonizzarci a vicenda, inventare i fatti, credere alle teorie del complotto, perché così la democrazia non esiste più. Dobbiamo gestire meglio i nostri social ed educare i nostri bimbi spiegando loro ciò che è vero da ciò che è falso ". Non poteva mancare la fatidica domanda sui fatti di Capitol Hill del 6 gennaio scorso e sull'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump. " Non dobbiamo cancellare ciò che è successo " ha spiegato Obama " perché la democrazia non è un dono che viene dal cielo, la dobbiamo continuamente rinnovare, dobbiamo sempre investire nella democrazia. Lo stesso tipo di impulsi di estrema destra, di suprematisti e razzismo che abbiamo visto a Capitol Hill, li possiamo osservare in ogni Paese europeo e di fatto questo crea un conflitto in tutto il mondo fra coloro che credono nella democrazia, nell'inclusione, e coloro che credono nel tribalismo, semplicemente perché c'è un voi e un noi ".